Neres non convocato per il match contro il Venezia, rientrerà col Milan (Sky)

Il brasiliano rientrerà dopo la sosta delle nazionali, è assente da un mese per infortunio.

Il Napoli domani affronterà alle 12:30 il Venezia. Era in dubbio la presenza di David Neres tra i convocati, dopo l’infortunio che lo sta tenendo fuori da un mese.

Neres non convocato contro il Venezia, rientra dopo la sosta nazionali

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il brasiliano non sarà convocato. Dunque, rientrerà per il match contro il Milan dopo la sosta delle nazionali, domenica 30 marzo alle 20:45.

Scrive il CorSera:

Il brasiliano, esterno del Napoli, continua a dirne pochissime di parole, è in campo che esalta tutta la sua fantasia con giocate imprevedibili e mai banali. Neres è diverso come caratteristiche dagli altri: lucido, razionale, domina gli spazi, sa quando accelerare, frenare, sterzare, non va mai in orizzontale.

“A Napoli si sarebbe giocato il posto con Politano, non prevedendo, almeno per questa stagione, che dovesse raccogliere l’eredità di Kvara. Il destino a Neres ha giocato scherzi bellissimi, ma anche brutte sorprese. Non si è abbattuto, né esaltato più di tanto. L’espressione enigmatica racconta tanto di un ragazzo, 28 anni a marzo, che quando lascia la comfort zone del Brasile per l’Europa destinazione Olanda — ne aveva 20 — conquista il c.t. del Brasile Tite che lo chiama personalmente per convocarlo in Nazionale. Ne deve far due di telefonate, alla prima Neres non risponde perché non ha il suo numero in rubrica”.

