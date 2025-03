Messi torna a Barcellona? Fantascienza, forse. Ma in Spagna sono fiduciosi

Tnt Sports: “Il Barcellona vuole avere il suo più grande rappresentante della storia in squadra in vista dell’inaugurazione del nuovo Camp Nou”

Lionel Messi potrebbe tornare al Barcellona per concludere la sua gloriosa carriera indossando la maglia blaugrana. A riferire della suggestiva ipotesi di mercato è Tnt Sports. Il fenomeno argentino è attualmente impegnato in America con l’Inter Miami, club al quale è legato da un contratto valido fino a giugno 2025 con opzione di rinnovo per un altro anno. Stando alle indiscrezioni, è proprio nell’estate del 2026 che potrebbe realizzarsi il clamoroso coup de théâtre.

“Nonostante siano consapevoli che non sarà un compito facile convincerlo a trasferirsi al Barcellona, ​​i catalani sono comunque fiduciosi”, scrivono. “Il Barcellona ha intenzione di far tornare Messi dopo la Coppa del Mondo del 2026 negli Stati Uniti. Il club vuole avere il suo più grande rappresentante della storia in squadra in vista dell’inaugurazione del nuovo Camp Nou, ancora in costruzione”.

Messi al Barcellona, la rivelazione del giornalista

Le speculazioni sul ritorno della Pulga in Spagna si susseguono già da qualche tempo. Per la precisione, hanno prepotentemente preso quota nel mese di febbraio per una frase pronunciata dal giornalista Alex Candal. «Chi è stato il primo a dire che Leo Messi sarebbe andato all’Inter Miami? Io, no? E ora vi dico: tornerà al Barcellona», ha affermato il venezuelano. Si dice anche che lo stesso Messi abbia fatto al giornalista la seguente rivelazione durante una conversazione privata: «Non posso smettere di giocare a calcio senza giocare nel nuovo Camp Nou».

Fantascienza? Staremo a vedere. Quel che è certo è che Messi ha sempre detto che prima o poi gli piacerebbe tornare in Spagna, dove anche la sua famiglia si è sempre trovata molto bene. Forse il ritorno tanto atteso arriverà presto.

