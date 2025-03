La crisi sportiva del Manchester United sta aggravando i problemi finanziari di Ratcliffe (El Paìs)

“Ai tifosi non importa se il Manchester United fa parte di un impero chimico o se il suo debito è al limite dell’insostenibile: vogliono vincere e non dover pagare troppo per un biglietto allo stadio”

Jim Ratcliffe, magnate britannico dell’industria chimica e fondatore di Ineos, ha costruito la sua fortuna acquisendo aziende in difficoltà e trasformandole in colossi redditizi. Questo approccio aggressivo lo ha reso uno degli uomini più ricchi del Regno Unito, ma il suo recente investimento nel Manchester United non sembra essere stato una buona idea. Nel 2023, Ratcliffe ha acquistato il 25% del club per circa 1,5 miliardi di dollari, con l’obiettivo di riportarlo ai fasti di un tempo. Tuttavia, i risultati finanziari del club nel primo anno sotto la sua influenza sono stati letteralmente disastrosi: perdite superiori ai 100 milioni di sterline, una squadra in crisi e un debito che sfiora i 700 milioni di sterline. Lo spiega bene El Paìs.

La crisi di Ratcliffe aggravata dai risultati del Manchester United (El Paìs)

Di seguito quanto scritto dal quotidiano spagnolo:

“Il miliardario 72enne non è il primo ricco tifoso di calcio a finire nei guai in un settore in cui i numeri raramente tornano. Ma pochi club hanno assistito a un declino come quello del Manchester United, un tempo il marchio sportivo più potente del Regno Unito. Quello che doveva essere il gioiello degli investimenti sportivi di questo magnate nominato cavaliere dalla regina Elisabetta II resta l’ombra di quella squadra che dominò con pugno di ferro il calcio britannico tra la fine del XX secolo e l’inizio del XXI secolo. […]

Ratcliffe si è posto l’obiettivo di vincere un altro titolo di Premier League nel 2028, in concomitanza con il 150° anniversario del club. L’ultimo titolo minore risale alla stagione 2012-2013 e attualmente la squadra è al 15° posto in campionato, ben lontana dalle posizioni che danno accesso alla Champions League dell’anno prossimo. I problemi sportivi del club sono il frutto di una gestione imprevedibile, con ingaggi multimilionari che non funzionano e una serie di cambiamenti nella posizione di allenatore nell’ultimo decennio.

Alla fine di dicembre il Manchester United aveva un debito finanziario di oltre 700 milioni di sterline. Una buona parte di essa, 425 milioni di dollari, è legata all’emissione di obbligazioni collocate presso investitori privati ​​con scadenza a giugno 2027. […] Ha inoltre investito in un nuovo centro di allenamento e ha iniziato a sviluppare progetti per un nuovo stadio da 100.000 posti, il cui costo potrebbe arrivare a 2 miliardi di sterline. L’iniezione totale di 300 milioni di dollari da parte dell’imprenditore proveniva dai suoi beni personali e non da Ineos.

Tuttavia, alla fine della scorsa stagione, la strategia è cambiata completamente. Ratcliffe cominciò a tagliare i costi nel tentativo di controllarli. Sono stati eliminati i viaggi di andata e ritorno dalla finale di Fa Cup a Londra per 1.100 dipendenti, nonché la festa post-partita e la sistemazione in hotel.

Ratcliffe ha sostenuto che i tagli alla spesa sono necessari. Le regole del fair play finanziario imposte dalle autorità sportive come la Uefa stabiliscono che i club non possano subire perdite superiori a 105 milioni di sterline in tre anni. Ciò significa che le squadre non possono più spendere più del dovuto per i giocatori nella speranza che migliorino i risultati e vincano le competizioni.

A gennaio, il Manchester United ha scritto una lettera ai tifosi, avvisandoli che i prezzi dei biglietti sarebbero potuti aumentare ulteriormente per evitare di violare le regole della Premier League in materia di profitti e sostenibilità economica. Ai tifosi non importa se il Manchester United fa parte di un impero chimico o se il suo debito è al limite dell’insostenibile: a loro importa vincere e quanto devono pagare per un biglietto per vedere la squadra dei loro sogni. Ma tutto ha un limite e non si sa come potrebbero reagire se la squadra continuasse a perdere e i debiti derivanti dalla costruzione del nuovo stadio e dall’ingaggio dei giocatori continuassero ad accumularsi”.

ilnapolista © riproduzione riservata