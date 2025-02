Napoli, un possibile scambio tra Osimhen e Hojlund dello United sarebbe “complicato” (TalkSport)

Napoli interessato all’attaccante dello United, Rasmus Hojlund. I Red Devils sono invece interessati a Osimhen. Lo scambio però sarebbe complicato

Secondo quanto riporta TalkSport, uno scambio tra Osimhen e Hojlund sarebbe complicato. Gli attaccanti infatti piacciono, uno, allo United e, l’altro, al Napoli.

Napoli interessato a un attaccante dello United

Su TalkSport si legge:

“Il Napoli è pronto a strappare Rasmus Hojlund al Manchester United – Se Sir Jim Ratcliffe è pronto ad accettare un’offerta finanziaria per l’attaccante fallito. La posizione di Hojlund allo United sembra sempre più vulnerabile, con il tecnico dello United Ruben Amorim tutt’altro che convinto dal numero 9 dei Red Devils durante i suoi quattro mesi alla guida.

Nonostante le sue difficoltà in Premier League , la stima di Hojlund in Italia rimane alta, come lo era stata ai tempi in cui militava nella sua precedente squadra, l’Atalanta. Tuttavia, il Napoli sarebbe disposto a pagare solo una parte dei 72 milioni di sterline versati dallo United per Hojlund su insistenza di Erik ten Hag. Ironicamente, lo United è fortemente interessato all’attaccante del Napoli Victor Osimhen, ma alcune fonti hanno dichiarato a talkSport che un possibile scambio sarebbe “complicato”“.

Osimhen, lo United pronto ad offrire al Napoli 40 milioni più Hojlund

Il Manchester United potrebbe cedere Rasmus Hojlund in estate, dato lo scarso rendimento che sta avendo sotto la gestione di Ruben Amorim. Per l’ex Atalanta ci sarebbe l’ipotesi di approdare al Napoli con uno scambio (più soldi) con Victor Osimhen, attualmente in prestito al Galatasaray. Era stata già rifiutata un’offerta simile la scorsa estate.

Scrive Daniele Longo su Calciomercato.com:

Il 5 agosto del 2023 lo United ha prelevato dall’Atalanta Hojlund per 70 milioni di euro più ulteriori 10 milioni di bonus, sottoscrivendo con la squadra inglese un contratto fino al 30 giugno 2028. Una cifra monstre per un attaccante che aveva fatto vedere qualità interessanti anche se non con la continuità necessaria ad alti livelli. Ma non ha convinto Amorim. Attenzione quindi a un’idea di mercato che il Manchester United ha intenzione di trasformare in offerta al Napoli: il cartellino di Hojlund con l’aggiunta di 40 milioni per arrivare a Victor Osimhen. Rasmus era stato un obiettivo azzurro prima di trasferirsi in Premier League. Ora bisogna capire le reali intenzioni del duo Manna-Conte.

