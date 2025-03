L’intelligenza artificiale ha fatto le convocazioni per la Spagna, ci sono Angeliño e Diao del Como (Marca)

Ma il calciatore del Como ha scelto di giocare con il Senegal. Ci sono ovviamente Yamal e Nico Williams

Sono attese per domani 14 marzo le convocazioni di Luis de la Fuente per i prossimi impegni della Spagna in Nations League. Ricordiamo che la Roja dovrà disputare i quarti di finale contro l’Olanda. Intanto l’azienda Olocip, specializzata nell’analisi delle prestazioni dei calciatori mediante l’intelligenza artificiale, ha condotto uno studio sulle prestazioni dei giocatori spagnoli fin qui nei campionati dove giocano. Come riporta Marca, per stilare la lista dei 24 convocati, l’intelligenza artificiale ha tenuto conto della qualità delle azioni, e dell’impatto che queste hanno avuto per la squadra, in senso positivo o negativo.

Buona parte dei convocati per la Spagna dall’intelligenza artificiale (AI) coincidono con quelle che dovrebbero essere le scelte di Luis de la Fuente ma le sorprese non sono mancate come, per esempio, la convocazione di Assane Diao del Como che però, nel frattempo, ha scelto di giocare con il Senegal.

I convocati per la Spagna secondo l’intelligenza artificiale

Portieri

Sergio Herrera (Osasuna): con le sue azioni ha contribuito ad evitare 5,55 gol oltre le attese.

Joan García (RCD Espanyol) ha evitato alla sua squadra 4,98 gol. David Soria (Getafe), ha ottenuto il medesimo risultato di García, ovvero, 4,98 gol evitati oltre le aspettative.

Difensori

Questi sono i gol che i difensori con le loro azioni hanno contribuito a segnare o ad evitare oltre le aspettative:

Vivian (Athletic Club) 8,72 gol.

Huijsen (Bournemouth) 7,88 gol

Iñigo Martínez (Barcellona) 7,21 gol

Marc Cucurella (Chelsea) 5,34 gol

Pau Cubarsi (Barcellona) 6,03 gol

Óscar Mingueza (Celta Vigo) 7,83 gol

Pedro Porro (Tottenham) 7,41 gol

Angeliño (Roma) 6,46 gol

Centrocampisti

Alejandro Baena (Villarreal) 10,01 gol

Sancet (Athletic Club) 9,62 gol

Pedri (Barcellona) 9,31 gol

Zubimendi (Real Sociedad) 3,40 gol

Dani Olmo (Barcellona) 5,29 gol

Mikel Jauregizar 4,93 gol

Attaccanti

Rodri Sánchez (al-Arabi) 9,84 gol

Lamine Yamal (Barcellona) 8,58 gol

Nico Williams (Athletic Club) 6,23 gol

Assane Diao (Como) 5,49 gol

Rafa Mujica (al Saad) 9,33 gol

Ayoze (Villarreal) 8,04 gol

Samu Omorodion (Porto) 7,65 gol

Sandro Ramírez (Las Palmas) 7,63 gol

