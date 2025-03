L’Atp accusa il sindacato di Djokovic di sete di potere: “L’azione legale adesso non è un caso”

Il comunicato: “Respingiamo fermamente le accuse. Il sindacato ha sistematicamente favorito la divisione attraverso la disinformazione”

L’attacco legale da parte della Ptpa (Profesional Tennis Players Association, il sindacato dei tennisti creato da Djokovic, ndr) non ha mancato di provocare la reazione in primi dell’Atp (Association of Tennis Professionals), che gestisce il tour maschile. L’Equipe riporta il comunicato stampa dell’Atp.

L’Atp respinge ogni accusa e rilancia

“L‘Atp si è concentrata sull’attuazione di riforme vantaggiose per i giocatori a tutti i livelli, mentre il Ptpa ha sistematicamente favorito la divisione attraverso la disinformazione piuttosto che il progresso. A cinque anni dalla sua creazione nel 2020, la Ptpa sta lottando per affermarsi come un attore importante nel tennis, il che spiega, senza sorprese, la decisione di intraprendere un’azione legale in questa fase“.

Naturalmente le accuse mosse dal Ptpa vengono respinte. “Respingiamo fermamente la premessa delle accuse del Ptpa e crediamo che questo caso sia completamente privo di fondamento e difenderemo vigorosamente la nostra posizione. L’Atp resta impegnata a lavorare nel migliore interesse del gioco: per una crescita continua, stabilità finanziaria e un futuro migliore per i nostri giocatori, i nostri tornei e i nostri fan.

Attaccata sulla sua distribuzione finanziaria dei ricavi generati dal tour, l’Atp spiega che “il programma Baseline ha introdotto un reddito minimo garantito per i primi 250 giocatori singolari, fornendo una sicurezza finanziaria senza precedenti nel tennis professionistico“.

