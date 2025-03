L’Atalanta sta pensando a Thiago Motta per il post Gasperini (Sportmediaset)

In caso di addio del tecnico, la dirigenza della Dea sta valutando diverse ipotesi, come l’ormai ex tecnico della Juve. Gasperini è in pole per la Roma.

L’addio di Gian Piero Gasperini all’Atalanta a fine stagione pare essere quasi certo. La dirigenza bergamasca sta facendo le sue valutazioni in questa settimane e sembra stia pensando di sostituirlo con Thiago Motta, che ha da pochi giorni lasciato il posto a Igor Tudor sulla panchina della Juventus.

L’Atalanta sta pensando a Thiago Motta per la prossima stagione

Sportmediaset scrive:

C’è anche Thiago Motta nella lista dei dirigenti dell’Atalanta per il dopo Gasperini in caso di addio del tecnico. Gasperini è in pole per la Roma.

Ai microfoni di Dazn prima del match contro l’Inter:

«L’affetto della gente è qualcosa che ci accompagna da quando esiste l’Atalanta. In questi anni sono state fatte cose straordinarie, ma l’Atalanta a dieci giornate non era mai stata in questa posizione. È giusto vivere una serata come quella di stasera, sarà una grandissima partita, vogliamo godercela fino alla fine. Io e mio papà siamo cresciuti nell’Atalanta, conosciamo tutto del nostro centro sportivo, è molto bello vedere l’affetto, di quanto la gente ci tiene, abbiamo una grande responsabilità, quello di fare il massimo».

«È nove anni che siamo col mister, è più di un matrimonio, qualsiasi discorso verrà affrontato con grande calma alla fine dell’anno, sempre per il bene dell’Atalanta sempre ricordando il grande rapporto che abbiamo col mister, che è qualcosa di eccezionale».

