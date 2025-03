Atalanta, l’ad Percassi: «Il futuro di Gasperini? È nove anni che siamo col mister, ne parleremo a fine anno»

A Dazn: «Lookman-Gasperini? All’interno di una famiglia a volte ci sono delle discussioni, ma si va oltre. È stato bellissimo vederli abbracciati»

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima del match contro l’Inter:

«L’affetto della gente è qualcosa che ci accompagna da quando esiste l’Atalanta. In questi anni sono state fatte cose straordinarie, ma l’Atalanta a dieci giornate non era mai stata in questa posizione. È giusto vivere una serata come quella di stasera, sarà una grandissima partita, vogliamo godercela fino alla fine. Io e mio papà siamo cresciuti nell’Atalanta, conosciamo tutto del nostro centro sportivo, è molto bello vedere l’affetto, di quanto la gente ci tiene, abbiamo una grande responsabilità, quello di fare il massimo».

Percassi: «Lookman-Gasperini? Bello vederli abbracciati»

Che gara si aspetta questa sera?

«Stasera sarà una partita straordinaria, giochiamo contro una squadra a mio avviso tra le 3-4 più forti d’Europa, per l’Atalanta sarà un grande test, sarà una partita da Champions League».

L’abbraccio Lookman-Gasperini durante Juventus-Atalanta?

«Noi siamo una famiglia, all’interno di una famiglia a volte ci sono delle discussioni, ma si va oltre per il bene comune. È stato bellissimo vedere il mister abbracciare un giocatore. I ragazzi vogliono molto bene al progetto dell’Atalanta».

Il futuro di Gasperini?

«È nove anni che siamo col mister, è più di un matrimonio, qualsiasi discorso verrà affrontato con grande calma alla fine dell’anno, sempre per il bene dell’Atalanta sempre ricordando il grande rapporto che abbiamo col mister, che è qualcosa di eccezionale».

La Juventus ha subito una sonora sconfitta per 4-0 in casa contro l’Atalanta. Thiago Motta sembra ormai essere destinato a lasciare i bianconeri a fine stagione e potrebbe succedergli proprio Gian Piero Gasperini.

La Gazzetta dello Sport scrive nell’edizione odierna:

I tre cambi isterici di Thiago all’8’ dovrebbero essere una secchiata di acqua gelata in faccia alla Signora presa a pugni, ma non succede nulla. Anzi, il meraviglioso gol confezionato da Kolasinac e Zappacosta (21’) rimpicciolisce ancora di più questa piccola Juve, con l’autostima a terra, che avrebbe solo voglia di scappare sotto la doccia. I bianconeri tirano per la prima volta in porta all’86. Thiago Motta fatica a incrociare lo sguardo del suo maestro Gasperini. E ora provate a immaginare che razza di frullatore è il cuore del Gasp. È entrato alla Juve bambino, ha sognato fino a debuttare in prima squadra; alla Juve ha cominciato ad allenare, ha vinto e incantato altrove, chiedendosi magari perché a Torino, dove ha casa e famiglia, nessuno si accorgesse di lui. Alla Juve potrebbe ancora far molto comodo. Nel caso se ne parlerà.

ilnapolista © riproduzione riservata