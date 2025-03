L’Argentina temeva il peggio senza Messi, ma il 4-1 al Brasile dimostra che può fare a meno di lui (La Nacion)

“La sua eredità è assicurata”, scrive il quotidiano. I brasiliani di Uol: “Prestazioni scadenti come questa possono portare all’esonero di Dorival”.

L’Argentina questa notte ha distrutto il Brasile 4-1, qualificandosi aritmeticamente ai Mondiali 2026. Il ct Scaloni non poteva contare su due pilastri come Lionel Messi e Lautaro Martinez a causa di infortunio. Ma ai tifosi dell’albiceleste poco è importato, visto che la nazionale campione del mondo in carica è riuscita a battere, ancora una volta, i verdeoro.

L’Argentina temeva il peggio senza Messi, ma ha distrutto il Brasile 4-1

La Nacion elogia la prestazione dell’Argentina:

Battere il Brasile va bene, ma insegnare loro come giocare a calcio, è un’altra dimensione: quella della felicità collettiva. Perché questi ragazzi, in questa indimenticabile notte di marzo 2025, hanno disegnato un quadro. Alla Coppa del Mondo 2026 difenderà il suo status di campione: qui e ora, ha dimostrato ancora una volta al suo capitano Messi, che si può anche essere felici senza di lui. La sua eredità è assicurata. Questa è stata la notte in cui nessuno si ricordava di Messi. Per tre minuti di gioco, fino al gol dell’1-0 di Julian Alvarez, il Brasile non ha toccato palla. La differenza di spirito e strategia che separa le due squadre è abissale. Questa Argentina è la nazionale dell’ “unanimità”, dove tutti lavorano per tutti, è da lì che inizia tutto. Gli 85mila spettatori di ieri dello stadio Monumental potranno dire orgogliosi: “io c’ero”.

I brasiliani di Uol, invece, pongono una questione importante in vista del Mondiale: sarà giusto continuare con Dorival in panchina?

Crescono le pressioni del ct Dorival Júnior dopo la dura sconfitta del Brasile. A peggiorare le cose sono le diffide di Raphinha e André per la prossima partita contro l’Ecuador il 5 giugno. Il Brasile ha vissuto una notte disastrosa a Buenos Aires ed è sceso al quarto posto nella classifica del girone di qualificazione, con 21 punti. Dopo il match, alcuni leader della squadra come Vinicius Júnior, hanno detto che la nazionale ha bisogno di riflettere su tutto il lavoro fatto finora e migliorare. Prestazioni scadenti possono portare a cambiamenti anche in panchina.

