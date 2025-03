L’arbitro si chiama Sozza. Qui ha ragione Franceschini a invocare il cognome materno

Billing non fa in tempo a entrare, che l’arbitro lo punisce esagerando assai. Non è mai rigore quello lì, mai.

FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni)

COMMENTO ALLA 30° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2024-25

Oro.

Alla fine questi tre punti diventano oro.

Dopo venti minuti mi ero già mollemente addivanato.

Io che di solito la partita la soffro tutta in piedi azzeccato al video a malamente mimare i gesti atletici dei protagonisti.

Un primo tempo di pura accademia, di dominio totale.

Il ritorno di Ferribbotte Neres consente il ritorno al modulo naturale.

E tutto scorre liscio.

Pur nell’assenza di Scott.

Pur nell’obbligato ricorso a uno Zambo non al meglio.

Pur in seguito alla reiterata proposta farlocca di Anema e core, idea rubata al poeta Tito Manlio.

Poi alle ore 22 di una domenica in ferie, inizia la ripresa.

Conceicao si ricorda di Leao e il Diavolo muta d’aspetto e di pensier.

Billing non fa in tempo a entrare, che l’arbitro lo punisce esagerando assai.

Non è mai rigore quello lì, mai.

Ma l’arbitro si chiama Sozza.

E qui ha ragione Franceschini a invocare il cognome materno. Nella speranza che in questo caso non sia Porca.

Tira il gioiellino Gimenez.

L’Albatros si stende il lungo sulla sinistra e abbranca.

Poi dicono.

Il Diavolo spinge.

Il Napoli non ne ha più.

Nelle gambe e nella testa.

Polinapoli regge stracco con lingua penzoloni.

Charlie Brown, dal novello trapiantino su consiglio del mister, esce stremato.

Il Feroce Salentino non ha più mediani.

E qui la differenza con la panchina interista si mostra in tutta la sua drammatica evidenza.

Il Napoli crolla.

Tocca alzarsi dal divano e di nuovo zompettare in danza propiziatoria davanti al video.

Accorcia Jovic.

Per dieci minuti d’inferno.

Vedere Maignan a centrocampo che fa da regista è un incubo.

Ma alla fine il Napoli la porta a casa.

Tre punti d’oro.

Siamo ancora lì. Possiamo ancora dare fastidio.

Che poi non è che l’Inter abbia proprio passeggiato contro i friulani.

A San Siro è una partita fotocopia.

Primo tempo in scioltezza per i nerazzurri.

Ripresa in affanno. Accorcia Solet.

E Inzaghi, il re dell’area tecnica, frenetico che a stento trattiene il suo impulso di entrare in area e dare una mano.

Non è che la prima volta di Tudor sia una cascata di perline colorate.

Il serbo rientra nella vita della Vecchia con una valigia di perplessità. E deve ringraziare Kenan Yildiz, che con un gol spettacolare illumina l’Allianz Stadium.

Roba da autentico fuoriclasse.

La rete – tra l’altro – nasce da un’intuizione dello stesso Tudor che, su una rimessa laterale con furbizia, serve subito il pallone a Koopmeiners, avviando l’azione del gol.

Ma anche la Vecchia gioca bene il primo tempo, e soffre un po’ nella ripresa.

Per non parlare della Dea che a Firenze deve dire addio ai sogni impossibili.

Comunque una giornata che non cancella l’immagine del gol tedesco mentre Donnarumma redarguisce la difesa.

Sono sempre più convinto di una cosa.

Questa è una roba orchestrata dai nostri per evitare che ai tedeschi venga in mente di proporci un’alleanza bellica con loro.

