L’ex arbitro Mauro Bergonzi commenta il rigore assegnato al Milan contro il Napoli, poi sbagliato da Santiago Gimenez.

Bergonzi: «Non c’era il rigore per il Milan, è Theo che va a cercare il fallo su Billing»

Alla Domenica Sportiva ha dichiarato:

«Sul contatto Theo Hernandez-Billing, quest’ultimo dice “è fallo su di me”. Il contatto tra i due c’è, ma da un’altra angolazione si vede la gamba sinistra di Theo che va a cercare il fallo; mette il suo piede sinistro sul sinistro di Billing, che continua a correre senza far nulla per commettere fallo. E’ Theo che col piede si interpone col giocatore del Napoli. Per me non è calcio di rigore, ho fortissimi dubbi su quest’assegnazione».

Sul contrasto tra Gimenez e Alex Meret nei minuti finali, Bergonzi commenta:

«Il fallo sul portiere del Napoli è evidente. Se non fischi fallo, il portiere trattiene in qualche modo il giocatore, ti prendi dei rischi. Negli ultimi dieci minuti l’arbitro [Sozza, ndr] non ha più fischiato nessun fallo, è andato un po’ in confusione».

Non è stato il miglior Napoli della stagione, ma è stato sufficiente per superare un Milan imbarazzante in fase difensiva e restare in corsa per lo scudetto. La squadra di Conte mi è sembrata un po’ imballata, e la cosa ci può stare: sono giovani, lottano come matti su ogni pallone, danno l’anima per inseguire il loro sogno. Conte sta cercando di condurli verso il traguardo chiedendo loro lo sforzo massimo: sa bene, Antonio, che l’Inter è fortissima e non sarà semplice tenere il passo dei nerazzurri.

