La Spagna con Fabian Ruiz in campo non perde mai e anche al Psg è un discreto talismano (l’Equipe)

La Spagna con Fabian Ruiz non perde mai. Lo aveva scritto già La Perisien e oggi l’Equipe lo ribadisce. Non è un eufemismo, quando gioca Fabina Ruiz, la Spagna al massimo pareggia. È successo nell’ultima partita, contro l’Olanda, quarti di finale di Nations League. Un 2-2 che però è maturato quando De La Fuente ha richiamato in panchina Fabia Ruiz. Al suo posto è entrato Merino, autore proprio del 2-2.

“Sono trascorsi quasi sei anni da quando Ruiz ha iniziato la sua carriera internazionale con la nazionale maggiore, durante un viaggio anonimo alle Isole Faroe (4-1, 7 giugno 2019), sotto la guida di Robert Moreno. E trentasei partite dopo, l’andaluso non ha ancora conosciuto la sconfitta“.

Il record di Fabian Ruiz

Se anche al ritorno a Valencia, la Spagna dovesse vincere o pareggiare, “eguaglierebbe il record stabilito a metà degli anni Novanta da Julen Guerrero per il numero di partite imbattute da parte di un esordiente, sia nella Roja che in altre importanti nazionali“.

“Luis De La Fuente ha assoluta fiducia nell’ex napoletano. Ruiz è rapidamente diventato un giocatore chiave per l’allenatore, che lo fa giocare sistematicamente da oltre un anno“. Grazie alle sue prestazioni, l’ex Napoli ha conquistato anche Luis Enrique. L’allenatore del Psg ha recentemente ammesso di essersi pentito di non aver portato Ruiz ai Mondiali del 2022 in Qatar. E anche al Psg Ruiz può vantare una sorta di record. “Dopo una battuta d’arresto contro il Lorient il 30 aprile 2023, ha trascorso 48 partite di campionato senza assaggiare la sconfitta, eguagliando il record di Marquinhos dal 2014 al 2016“.

