Quando c’è Fabian Ruiz in campo, il Psg non perde: lo spagnolo è imbattuto da aprile 2023 (Le Parisien)

“Non è il più brillante o talentuoso, ma Fabian resta uno degli elementi chiave della squadra di Enrique”

Fabian Ruiz è un giocatore sempre più importante nel Psg. Luis Enrique ne parla come uno dei suoi giocatori migliori. Le Parisien ricorda proprio le dichiarazioni del tecnico a febbraio, in cui egli dichiarava che Fabian «è uno dei miei migliori centrocampisti, si adatta ai suoi compagni e fa assist, gioca tra le linee e senza palla, crea occasioni, ha un buon tiro». D’altra parte ha dominato letteralmente il campo agli Europei dell’estate scorsa con la Spagna, vincendolo da protagonista.

Fabian Ruiz imbattuto col Psg da aprile del 2023 (Le Parisien)

Di seguito quanto scrive Le Parisien sull’ex Napoli:

“Fabian Ruiz è comunque diventato uno degli elementi chiave dell’undici di Luis Enrique. Ancora protagonista di un’ottima prestazione contro l’Olympique Marsiglia, con due assist nel classico di domenica sera (3-1), lo spagnolo ha aggiunto un altro traguardo al suo palmarès personale, eguagliando la più lunga serie di imbattibilità di un giocatore in Ligue 1. L’ex centrocampista del Napoli non perde una partita dal 30 aprile 2023, quando il Psg fu sconfitto dal Lorient al Parco dei Principi (1-3), arrivando così a un totale di 48 incontri senza sconfitta.

Il centrocampista della nazionale spagnola (35 presenze, 6 gol) ha così eguagliato il record di Marquinhos. Anche il capitano del Psg era rimasto imbattuto per 48 partite tra maggio 2014 e marzo 2016, prima di una sconfitta interna contro il Monaco (0-2). La sfida tra il Psg e l’AS Saint-Étienne, in programma il 29 marzo dopo la sosta per le nazionali, alla quale Ruiz parteciperà con la Roja, potrebbe permettergli di stabilire il record assoluto di imbattibilità per un giocatore nel campionato francese. Con 46 partite senza sconfitte, anche Vitinha è in agguato, subito dietro al centrocampista spagnolo”.

