Gli anni passano anche per i campioni del City, l’errore di Guardiola è stato non accorgersene (Guardian)

“A settembre, almeno 11 giocatori di Guardiola avranno 30 anni. E nonostante lo scricchiolio di uno come Gundogan, si è pensato di estendergli il contratto”

Il The Guardian analizza gli errori di Guardiola che avrebbero portato alla posizione che ora occupa il City e in generale a una stagione non perfetta. Primo fra tutti il non aver migliorato la squadra dopo la cessione di Julian Alvarez quest’estate, prendendo solamente Gundogan (ritenuto “vecchio” dal quotidiano inglese ndr).

Guardiola e i suoi errori: a settembre 11 giocatori avranno 30 anni (Guardian)

Di seguito quanto si legge sul The Guardian:

“Nel Manchester City, che ha solo la FA Cup da inseguire, vediamo il frutto del fallimentare mercato estivo del club, della sfortuna dovuta agli infortuni e dei danni del tempo su un nucleo della squadra vincente di Pep Guardiola. Mentre la vendita di Julián Álvarez all’Atlético Madrid per 81,5 milioni di sterline, un record per il club , nella bassa stagione ha fatto rimpinguare le casse dei trasferimenti, solo Savinho è stato ingaggiato per 30 milioni di sterline, insieme al ritorno a parametro zero del trentaquattrenne Ilkay Gündogan, poiché Guardiola ha deciso che non era necessario alcun reintegro importante.

Ciò che seguì fu che Rodri subì un danno al legamento crociato anteriore nel pareggio 2-2 di settembre con l’Arsenal, mentre i migliori difensori centrali di Guardiola, John Stones, Rúben Dias, Nathan Aké e Manuel Akanji, subirono anch’essi infortuni e una miriade di altre malattie hanno escluso, per periodi variabili, Oscar Bobb, Jack Grealish, Ederson, Jérémy Doku, Mateo Kovacic, Kyle Walker, Erling Haaland e Kevin De Bruyne. Nessuna squadra avrebbe potuto far fronte a una sala operatoria così affollata, quindi essere quarti in Premier League con 11 partite di campionato rimanenti segnala la classe di Guardiola e della sua squadra.

Eppure il genio manageriale del catalano ha vacillato quando ha rifiutato il suggerimento di Txiki Begiristain, direttore sportivo del City, e Ferran Soriano, amministratore delegato del club, di rafforzarsi prima della campagna. Guardiola avrebbe potuto aggiungere il centrocampista di contenimento Nico González, un “mini-Rodri”, come il manager ha soprannominato lo spagnolo, il difensore veloce Abdukodir Khusanov, l’attaccante minaccioso Omar Marmoush e il difensore centrale diciannovenne Vitor Reis per fornire opzioni e copertura. […]

E ciò nonostante, a Gundogan verrà rinnovato il contratto

Il mantra del manager è che ciò che è stato ottenuto l’anno scorso, o anche la settimana scorsa, non ha senso nella ricerca dell’eccellenza. Ma ora, la grandezza di quella squadra che ha vinto il triplete, la squadra che ha vinto quattro titoli di fila, è una caratteristica regolare del linguaggio di Guardiola. Questo rafforzamento della sua posizione tende a verificarsi quando risponde a domande imbarazzanti su come il City abbia fatto breccia nell’alta vetta dell’eccellenza occupata per sette stagioni consecutive, o in risposta al perché, nonostante lo scricchiolio di Gündogan, verrà attivata la sua estensione contrattuale di un anno.

«L’eredità che lasceremo ai prossimi, giocatori, direttori sportivi, CEO, dell’ultimo decennio o due, è dovuta a questi tipi di giocatori. Non solo a quei tre, anche ad altri come John [Stones] e giocatori che non ci sono più». A settembre, 11 giocatori della squadra di Guardiola avranno almeno 30 anni”

