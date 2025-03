La corsa scudetto passa per le Nazionali, tra convocati e possibili tali ecco chi rischia di più

Napoli, Inter a Atalanta sperano di ritrovare tutti i nazionali al termine della sosta

Dopo la sosta per gli impegni della Nazionali, il capitolo finale della corsa scudetto

Siamo nel rush finale di un’avvincente corsa scudetto come non se ne vedevano da anni e le contendenti sono tre: Napoli, Inter e Atalanta. Al termine della giornata alle porte ci attende la sosta per gli impegni delle Nazionali tra Nations League e gare di qualificazione. Conte, Inzaghi e Gasperini dovranno fare a meno di alcuni tra i loro migliori giocatori, con lo spauracchio di qualche infortunio che le soste spesso porta con sé.

Napoli

In casa azzurri, tra ufficialmente convocati e possibili tali, mister Conte avrà a disposizione un gruppo molto ristretto visti i possibili 13 assenti. Tiene banco inoltre il caso Anguissa che, seppur ancora ai box, è stato convocato dal Camerun facendo storcere il naso a molti. Sospiro di sollievo invece per David Neres che non è stato convocato dal Brasile e avrà quindi modo di ritrovare la forma perfetta.

Convocati Napoli Camerun: André-Franck Zambo Anguissa (qualificazioni Mondiali contro Eswatini e Libia)

Scozia: Scott McTominay, Billy Gilmour (playoff Nations League contro la Grecia)

Slovacchia: Stanislav Lobotka (playoff Nations League contro la Slovenia)

Possibili convocati Napoli Italia: Alex Meret, Andrea Buongiorno, Giovanni Di Lorenzo, Giacomo Raspadori, Matteo Politano (quarti di Nations League contro la Germania)

Belgio: Romelu Lukaku, Cyril Ngonge (playoff Nations League contro l’Ucraina)

Kosovo: Amir Rrahmani (playoff Nations League contro l’Islanda)

Uruguay: Mathias Olivera (qualificazioni Mondiali contro Argentina e Bolivia)

Inter Situazione analoga in casa nerazurri dove tra Nations League e impegni per le qualificazioni ai Mondiali 2026, saranno con ogni probabilità 13 i calciatori chiamati a vestire la maglia delle loro Nazionali. Inzaghi spera di non avere brutte sorprese soprattutto per quanto riguarda Marcus Thuram che, seppur reduce da un ottima prestazione in Champions League contro il Feyenoord, potrebbe non essere ancora al meglio. Convocati Inter Germania: Yann Bisseck (quarti di Nations League contro l’Italia)

Argentina: Lautaro Martinez (qualificazioni Mondiali contro Uruguay e Brasile)

Austria: Marko Arnautovic (playoff Nations League contro la Serbia)

Francia: Marcus Thuram, Benjamin Pavard (quarti di Nations League contro la Croazia)

Olanda: Denzel Dumfries (quarti di Nations League contro la Spagna)

Polonia: Nicola Zalewski (qualificazioni Mondiali contro Lituania e Malta) Possibili convocati Inter Italia: Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Davide Frattesi (quarti di Nations League contro la Germania) Albania: Kristjan Asllani (qualificazioni Mondiali contro Inghilterra e Andorra) Iran: Mehdi Taremi (qualificazioni Mondiali contro Emirati Arabi Uniti e Uzbekistan) Turchia: Hakan Calhanoglu (playoff Nations League contro l’Ungheria) Atalanta Gian Piero Gasperini può dormire sonni (relativamente) più traquilli visto che i partenti potrebbero essere nove, da non dimenticare però i tanti infortuni: Kossounou, Scamacca, Posch, Cuadrado, Scalvini e Sulemana. Legittimo quindi pensare che in caso di infortunio di uno o più nazionali sia l’Atalanta a rischiare di più in chiave corsa scudetto.

Convocati Atalanta Croazia: Mario Pasalic (playoff di Nations League contro la Francia)

Nigeria: Ademola Lookman (qualificazioni Mondiali contro Ruanda e Zimbabwe)

Bosnia: Sead Kolasinac (qualificazioni Mondiali contro Romania e Cipro)

Serbia: Lazar Samardzic (playoff Nations League contro l’Austria)

Svezia: Isak Hien (amichevoli con Lussemburgo e Irlanda del Nord)

Possibili convocati Atalanta Italia: Mateo Retegui, Raoul Bellanova (quarti di Nations League contro la Germania)

Belgio: Charles De Ketelaere (playoff Nations League contro l’Ucraina)

Albania: Berat Djimsiti (qualificazioni Mondiali contro Inghilterra e Andorra)

