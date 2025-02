La Gazzetta parla di un “Napoli claudicante” che l’Inter pensa di battere per dare una mazzata pesante per la corsa scudetto

“Nella Milano nerazzurra sanno bene del potere taumaturgico di Antonio Conte, ma il suo Napoli non è quello che aveva stritolato la Juventus un mesetto fa”

La Gazzetta dello Sport analizza il big match di sabato prossimo e lo fa in chiave Inter, definendo il Napoli una squadra “claudicante”

“L’Inter ha ronzato per un po’ attorno alla preda, ha smarrito qua e là delle occasioni per infastidire un Napoli claudicante, ma alla fine tac: la puntura al momento giusto. Si è messa esattamente nella posizione in cui immaginava di stare qualche mese fa. Con il muso davanti a tutti”,

È chisto che la sconfitta contro il Como dello scorso week end ha cambiato non solo la vetta della classifica, ma anche gli stati d’animo che portano alla sfida tra Napoli e Inter

“La vista da Appiano si è fatta più nitida, è cambiata la ragione stessa del viaggio di sabato a Napoli. Lo scontro diretto non serve più a frenare l’onda della squadra di Conte, ma anzi può essere l’occasione per dare una mazzata pesante per la corsa scudetto”.

Inzaghi sa che non deve sottovalutare Conte, ma il Napoli non è più quello che ha affondato Juve e Atalanta qualche mese fa

“Nella Milano nerazzurra sanno bene del potere taumaturgico di Antonio Conte – mai fidarsi dell’ex allenatore in difficoltà-, ma il suo Napoli non è quello che aveva stritolato la Juventus un mesetto fa: i tre punti in quattro partite fotografano un momento di serio calo e l’Inter vuole sfruttare, magari con uno spirito diverso da quello di 3 giorni fa”.

