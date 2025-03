Juventus, contatti avanzati con l’ex ct Roberto Mancini (Tuttosport)

Piace per l’esperienza, il carisma, la capacità di lavorare con i giovani e, appunto, la disponibilità immediata. È in vantaggio su Gasperini che si sta avvicinando alla Roma

Su Tuttosport si fa il nome di Roberto Mancini come possibile successore di Thiago Motta alla Juventus. L’ex ct sarebbe subito disponibile e questo è un fattore che lo avvantaggia rispetto a Gasperini, altro nome accostato alla Juve. La partita contro la Fiorentina può essere un spartiacque importante.

Firenze snodo importante per il futuro di Thiago Motta alla Juventus

Ecco cosa si legge sum Tuttosport:

Firenze è diventato uno snodo fondamentale: in caso di debacle la scelta sarà drastica. Con due opzioni alternative: un traghettatore a tempo o un tecnico che possa già avviare il motore in vista del Mondiale per club e della prossima stagione, senza dimenticare ovviamente la linea del Piave della qualificazione Champions. Nel primo caso, il candidato più forte è Francesco Magnanelli, ora alla Primavera, in vantaggio su Max Brambilla, che deve portare a termine l’ottimo lavoro alla Next Gen, Magnanelli, peraltro, l’anno corso era già nello staff di Allegri e quindi conosce le dinamiche della prima squadra.

Ma attenzione, perché se la scelta dovesse diventare di prospettiva, c’è un tecnico che può sedere fin da subito sulla panchina bianconera: Roberto Mancini. I contatti con l’ex ct, ora senza contratto dopo l’avventura alla guida della Nazionale saudita, ci sono già stati e sono in fase molto avanzata. Il profilo piace per l’esperienza, il carisma, la capacità di lavorare con i giovani e, appunto, la disponibilità immediata. Una candidatura, la sua, in vantaggio rispetto a tutte le altre, a cominciare da quella di Gian Piero Gasperini con il quale non ci sono stati contatti diretti e che, soprattutto, si sta avvicinando sempre più alla Roma.

