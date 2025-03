L’ex ct è stato sondato e non ha nascosto di essere interessato al progetto. Sarebbe l’ideale anche in vista del Mondiale per Club

Juventus, perché l’accanimento terapeutico con Thiago Motta? Mancini sarebbe il nome giusto

A 24 ore dalla sconfitta contro l’Atalanta la dirigenza juventina è ancora silente. Ai piani alti della Continassa si riflette sul futuro di una squadra che si ritrova a dover ripartire da zero. Nessuna uscita pubblica. Segno dello stato confusionale che sta vivendo Madama.

Thiago Motta è ai titoli di coda. Il destino del tecnico italo-brasiliano è segnato: potrebbe saltare dopo la trasferta di Firenze o al più tardi a maggio. Non ci sono margini per una rivalutazione dell’attuale allenatore di Madama. Il progetto è fallito.

Ecco perché c’è chi all’interno della Continassa sostiene che al netto del match di Firenze sarebbe necessaria una scossa. Non con un traghettatore ma con un tecnico top che sarebbe pronto a guidare Madama.

Mancini ha lo standing per allenare la Juventus

Si tratta di Roberto Mancini, non una seconda scelta, se pensiamo al suo standing internazionale tra Inter, Premier League e Nazionale con tanto di vittoria dell’Europeo. A Torino un pezzo di società sostiene che Mancini abbia il profilo adatto per guidare una squadra con la storia della Juventus. L’ex ct è stato sondato e non ha nascosto di essere interessato al progetto. L’operazione Mancini si può chiudere in poche settimane e sarebbe ideale anche in vista del Mondiale per Club che si terrà nel mese di giugno poche settimane dopo la conclusione del campionato.

“Perché aspettare ancora? Perché continuare con questo accanimento terapeutico?”, si domanda chi frequenta la Continassa. Mancini sarebbe dunque una scelta di prospettiva, una figura che sarebbe autorevolezza e leadership a una squadra che fin qui si è dimostra fragile e assai giovane. Anche perché porterebbe con sé un bagaglio di vittorie da non sottovalutare. Mancini sa cosa significa alzare trofei. Dettaglio che fino a poco tempo alla Continassa era fondamentale per accedere in società.

