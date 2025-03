Il Napoli di Conte ha la seconda miglior difesa d’Europa, solo l’Atletico Madrid ha fatto meglio

23 gol subiti a dieci giornate dal termine. Lo scorso anno furono 48. La squadra del Cholo ha il primato con 18. Il Bayern di Kim a pari merito col Napoli

Napoli seconda miglior difesa d’Europa, la cura Conte ha funzionato

A dieci giornate dalla fine del campionato, il Napoli è secondo a un solo punto dall’Inter e ha la miglior difesa della Serie A. Solo 23 i gol subiti. Fino a domenica sera questo primato apparteneva alla Juventus ma i bianconeri hanno incassato quattro gol dall’Atalanta e ora hanno 25 gol subiti. Terza è l’Atalanta con 26. Quarta l’Inter con 27. Le prime quattro divise da cinque gol. Nell’anno del terzo scudetto gli azzurri hanno incassato 28 gol nell’arco dell’intero campionato. Per uguagliare i 23 gol al passivo dobbiamo arrivare alla 35esima giornata quando i partenopei già scudettati persero 2-0 sul campo del Monza. Nella stagione 2022-2023 il Napoli di Spalletti arrivò alla 29esima giornata con 20 reti subite, tre in meno rispetto al campionato in corso.

In Europa, parliamo dei cinque principali campionati, soltanto una squadra ha incassato meno gol del Napoli ed l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Diciotto gol subiti in ventisette partite giocate. A pari merito col Napoli c’è il Bayern di Kim.

Seguono poi: Arsenal e Psg entrambi a 24 gol subiti. L’Arsenal è secondo in Premier League a -15 punti dal Liverpool che ha incassato tre gol in più rispetto ai Gunners ma ne ha segnati anche 17 in più.

Invece il Psg dell’ex azzurro Khvicha Kvaratskhelia ha ormai la Ligue1 in tasca. Ha 16 punti di vantaggio rispetto al Marsiglia secondo (49). La seconda miglior difesa francese è del Lille (27 gol subiti) quinto in classifica. In Germania il Bayern Monaco primo della classe ha finora eguagliato il trend degli azzurri contando 23 reti incassate, con la seconda migliore difesa tedesca che appartiene al Mainz (26).

In pochi mesi Antonio Conte è riuscito a cancellare l’annus horribilis del Napoli targato Garcia-Mazzarri-Calzona. La stagione targata 2023-2o24 è terminata con 48 gol subiti. Anche se nella stagione il Milan, con 49 gol incassati, è comunque arrivato secondo. .

