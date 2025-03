Kvaratskhelia, un suo stop alla Cruyff fa innamorare Parigi. «Se il calcio avesse un logo, sarebbe perfetto»

Le Parisien. I tifosi sono impazziti per uno stop al volo contro il Rennes, Kvara paragonato Seishiro Nagi. Nella Ville Lumiere se lo godono

Kvaratskhelia, un suo stop al volo fa innamorare Parigi. «Se il calcio avesse un logo, sarebbe perfetto»

Parigi è la città dell’amore. Mentre a Napoli si arrampicano sui muri per provare a giustificare l’ingiustificabile, a Parigi Kvaratskhelia se lo godono. E se ne innamorano ogni giorno di più. Non solo la grande prestazione in Champions contro il Liverpool. In Ligue1 nel match tra Psg e Rennes (vinto dalla squadra di Luis Enrique per 4-1), Kvara – entrato al 63esimo – ha lasciato tutti a bocca aperta con un gesto spettacolare: un controllo aereo alla Cruyff con la gamba destra tesa e molto alta. Momento immortalato dal fotografo della Reuters Stephane Mahe.

Il controllo a gamba tesa di Kvaratskhelia contro il Rennes: «Se il calcio avesse un logo, questo sarebbe perfetto»

Le Parisien scrive a proposito:

La foto aveva iniziato a circolare sui social prima che il Psg la pubblicasse ufficialmente. «Se il calcio avesse un logo, questo gesto di Kvara sarebbe perfetto», ha scritto un tifoso parigino su X. «È folle! Lancia il tuo logo, Kvara», commenta un altro. Su X, diversi tifosi lo hanno paragonato al logo della Bundesliga, anche se la gamba del giocatore del Psg è più alta. È già stato stilizzato e riprodotto sotto forma di un nuovo logo del Psg. Un tifoso lo ha paragonato a un fumetto manga, al personaggio Seishiro Nagi. I tifosi parigini sono ormai impazziti per il georgiano, soprattutto dopo il gol contro il Liverpool, annullato per fuorigioco di qualche centimetro.

Kvara aka Nagi enfoiré pic.twitter.com/NzN420GZNA — TekDu78 (@TekDu78) March 8, 2025

Luis Enrique in conferenza ha dichiarato sul buon stato di forma di Kvara: «Non mi piace parlare dei miei giocatori individualmente. Ma Kvara lo conosciamo dai tempi del Napoli e per i risultati ottenuti con la Georgia. È un giocatore dalle grandi potenzialità. Sta giocando sempre meglio, è più integrato nella squadra ora».

La rivista So Foot gli dedica un pezzo dal titolo “Tutto bene con Kvaratskhelia, grazie per avercelo dato”.

“Agonismo, difesa, versatilità – scrive So Foot – Arrivato quest’inverno ai piedi della Torre Eiffel per portare il suo talento e aumentare la competizione in attacco, Kvaratskhelia sta chiaramente guadagnando slancio. Qualche timida prima uscita, un primo gioiello contro il Monaco e un feeling sempre più evidente con i compagni. Sta progressivamente dimostrando perché i campioni di Francia hanno sborsato 70 milioni di euro per prenderlo a stagione in corso, dopo lunghi mesi di corteggiamento”.

“È chiaro che da quando se n’è andato il suo miglior giocatore, il Napoli ha avuto grandi difficoltà”.

