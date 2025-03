Il Napoli cerca il sostituto di Kvara per l’estate: Zhegrova e Lang tra i nomi più papabili (Tmw)

Garnacho, Adeyemi e Talbi non sono stati ancora depennati dalla lista di Manna. Il kosovaro del Lille sembra però essere in vantaggio su tutti.

Il Napoli non è riuscito a sostituire Khvicha Kvaratskhelia nel mercato di gennaio, lo farà sicuramente nella prossima sessione estiva. Diversi sono i nomi che potrebbero prendere il posto del georgiano, soprattutto calciatori già accostati al club e con i quali il ds Manna non è riuscito a concludere la trattativa nelle scorse settimane.

Napoli alla ricerca del sostituto di Kvara

Il giornalista Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb scrive:

Il casting per il giocatore che a luglio dovrà sostituire in tutto e per tutto Kvara va avanti. E quindi ecco che Manna sta facendo valutazioni su tante opzioni. Garnacho, Adeyemi e Talbi sono nomi su cui da tempo vengono fatte riflessioni. Però nella lista sono entrati o ritornati anche giocatori seguiti nel recente passato. Il primo è sicuramente Zhegrova, che già a gennaio era stato cercato. Il Lille non ha mai però aperto alla cessione nonostante la volontà dell‘esterno kossovaro di prendere in considerazione l’ipotesi Napoli. Di certo non rinnoverà e il club azzurro è pronto a studiare una strategia per l’estate. L’altro è Lang del Psv per il quale però a gennaio non è stato trovato un accordo con il club olandese.

A proposito dell’ala del Lille, l’esperto di calciomercato turco Ekrem Konur scrive su X che il Napoli sta conducendo una trattativa per provare a ingaggiare Zhegrova nella prossima stagione.

🚨🆕 #Lille 🔁 #Napoli 🇽🇰

Napoli are leading the race to sign Lille winger Edon Zhegrova. pic.twitter.com/kaIaUX4QuP — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) March 1, 2025

Edon Zhegrova ha comunicato che non rinnoverà il suo contratto col Lille, previsto fino al 2026. In realtà tutti lo sapevano da quando il giocatore ha discusso, questo inverno, del suo futuro col club. Dopo la partenza di Khvicha Kvaratskhelia, il kosovaro ha ricevuto una proposta dal Napoli. Così ha incontrato il suo presidente per convincerlo a lasciarlo andare, ma si è mostrato irremovibile. Létang gli ha persino offerto un prolungamento di contratto con stipendi retroattivi da luglio integrati da una buonuscita a partire da questa estate. L’obiettivo era quello di mettere il giocatore nelle migliori condizioni, ma ha rifiutato. Resta il fatto che Létang gli ha confermato che potrebbero separarsi a luglio in caso di offerte, che non mancheranno visto l’interesse già dimostrato dal Napoli.

