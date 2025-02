Zhegrova non rinnoverà col Lille, il Napoli può fare una nuova offerta a luglio (L’Equipe)

Ha il contratto in scadenza nel 2026. Il kosovaro aveva accettato Napoli a gennaio, ma il presidente del Lille aveva respinto ogni offerta per lui.

L’ala del Lille Edon Zhegrova non rinnoverà il contratto con il Lille, in scadenza nel 2026. Su di lui c’è da tempo l’interesse del Napoli. A gennaio gli azzurri hanno fatto un’offerta al club francese per il kosovaro, che però è stata respinta dal presidente Létang, nonostante la voglia di voler firmare da parte del giocatore.

Zhegrova non rinnoverà col Lille, il Napoli può fare una nuova offerta a luglio

Come riportato da L’Equipe:

Edon Zhegrova ha comunicato che non rinnoverà il suo contratto col Lille, previsto fino al 2026. In realtà tutti lo sapevano da quando il giocatore ha discusso, questo inverno, del suo futuro col club. Dopo la partenza di Khvicha Kvaratskhelia, il kosovaro ha ricevuto una proposta dal Napoli. Così ha incontrato il suo presidente per convincerlo a lasciarlo andare, ma si è mostrato irremovibile. Létang gli ha persino offerto un prolungamento di contratto con stipendi retroattivi da luglio integrati da una buonuscita a partire da questa estate. L’obiettivo era quello di mettere il giocatore nelle migliori condizioni, ma ha rifiutato. Resta il fatto che Létang gli ha confermato che potrebbero separarsi a luglio in caso di offerte, che non mancheranno visto l’interesse già dimostrato dal Napoli.

Le parole di Plettenberg su X:

“Il Napoli ha un interesse concreto per Edon Zhegrova. Il Napoli è anche in contatto con il Lille. Attualmente, il Lille sta bloccando un trasferimento. Tuttavia, Zhegrova è molto aperto al trasferimento. L’ala 25enne è sotto contratto fino al 2026. Una situazione da tenere d’occhio attentamente“.

Il presidente del Lille, Olivier Létang, è irremovibile su questo argomento:

«La nostra posizione è molto chiara: vogliamo trattenere i nostri giocatori. Anche se è oggetto di richieste, vale per tutti i giocatori che hanno tempo di giocare e sono importanti… Edon è uno dei giocatori che contano. Fa parte di un’avventura, tutti insieme e nessuno lascerà la nave prima della fine della stagione e del mese di maggio».

