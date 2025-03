La chiave di volta sarebbero gli ottimi rapporti con Giuntoli. Tuttosport scrive che guadagna sei milioni netti, a noi risulta dieci.

È Osimhen l’obiettivo della Juventus, Tuttosport insiste

Tuttosport insiste: la Juventus vuole Osimhen e ha un piano per arrivare al nigeriano anche se la clausola di 75 milioni fissata dal Napoli è valida solo per l’estero. Tuttosport scrive che l’ingaggio netto di Victor è sei milioni netti, in realtà a noi risulta che sia di dieci netti dopo il rinnovo monstre dell’anno post-scudetto.

Il quotidiano torinese scrive:

In cima alla lista c’è Osimhen i cui numeri di ingaggio (6 milioni netti) possono essere ammortizzati dal fatto che gode ancora dei vantaggi del Decreto Crescita. Il vero ostacolo, casomai, è rappresentato dal fatto che difficilmente il Napoli (da cui il nigeriano tornerà dopo il prestito al Galatasaray) vorrà favorire una rivale diretta come la Juve che, infatti, deve guardarsi dalla concorrenza dello United che avrebbe proposto ai partenopei uno scambio con Hojlund, attaccante che all’Atalanta aveva fruttato la bellezza di 75 milioni.

Giuntoli, dal canto suo, punta molto sugli ottimi rapporti con l’entourage dell’attaccante per convincerlo a premere per la scelta bianconera, anche in virtù del fatto che potrà offrirgli una Juventus con basi molto più consolidate e quindi potenzialmente in grado di competere ai massimi livelli. Insomma: Osimhen è sicuramente in cima alla lista, ma non vanno trascurate alternative, a cominciare da quella che porta a Jonathan David che va in scadenza al Lilla e che da tempo viene monitorato da Giuntoli. Così piace Benjamin Sesko sul cui cartellino il Lipsia ha però piazzato una clausola da 80 milioni che sembra cucita apposta per i danarosi club di Premier League. Infine attenzione a Samuel Omorodion Aghehow che, per caratteristiche, è quello che più somiglia a Osimhen.

Osimhen andrà alla Juventus, me l’ha detto una fonte vicina al suo entourage (Pruzzo)

Tuttosport con Nicolò Schira riporta le parole di Roberto Pruzzo a Radio Radio sul futuro di Osimhen che, secondo l’ex centravanti, sarebbe alla Juventus.

«So che il prossimo attaccante della Juve sarà Osimhen. Me l’ha rivelato a Firenze una fonte affidabile, vicina al suo entourage. Loro sono sicuri di andare a Torino il prossimo anno». Boom. La bomba sganciata ai microfoni di Radio Radio da Roberto Pruzzo ha infiammato il mondo dei social, accendendo la fantasia dei tifosi bianconeri.

Tuttosport scrive:

Che Victor sia un vecchio pallino del dt bianconero Cristiano Giuntoli non è affatto un mistero. (…) I rapporti tra Giuntoli

e l’entourage della punta restano ottimi, anche se appare diffi cile che il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis possa decidere di

cederlo a una diretta concorrente italiana e a maggior ragione a una rivale storica come la Juve.

Dall’estero finora nessuno ha affondato il colpo. Tradotto: Osimhen tornerà al Napoli dal Galatasaray per fine prestito e sarà messo sul mercato per finanziare la campagna acquisti estiva. La società partenopea punta a incassare i 75 milioni della clausola, ma a un anno dalla scadenza il prezzo potrebbe scendere ancora. (…) Anche la questione ingaggio non sarebbe così proibitiva: Osimhen guadagna come Vlahovic (12 milioni annui), ma usufruisce dei benefici del Decreto Crescita. Ergo costerebbe 18 milioni lordi e non 24 come il serbo. Mica poco come differenza. Insomma, la pista Osimhen-Juve va tenuta d’occhio.

Victor al momento nicchia sul suo futuro.

