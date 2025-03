“Donnarumma eroe”, L’Equipe celebra Gigio: è lui il salvatore del Psg

Fortemente criticato dopo l’andata, reo di non essere riuscito a fermare il tiro di Harvey Elliott, Donnarumma ha risposto sul campo

Donnarumma eroe, L’Equipe celebra Gigio dopo le polemiche dell’andata

Una settimana crocifisso, oggi portato in trionfo. È il football. È la vita. Donnarumma lo sa bene e stasera è l’eroe per la stampa francese oltre che per i tifosi del Psg. Ha parato due rigore su tre al Liverpool e ha così consegnato i quarti di finale alla formazione di Luis Enrique.

Scrive L’Equipe:

Fortemente criticato dopo l’andata, reo di non essere riuscito a fermare il tiro di Harvey Elliott, Gianluigi Donnarumma ha risposto sul campo. Preservato contro il Rennes (4-1) questo fine settimana in Ligue 1, l’italiano è stato chiamato più volte in causa contro il Liverpool, spesso nel gioco aereo. Ma il suo show è iniziato ai calci di rigore. Grazie alla sua apertura alare, unita a due buone intuizioni, il portiere di 1 metro e 96 ha bloccato i tentativi di Darwin Nunez e Curtis Jones. È lui il vero salvatore del Psg.

Le Parisien lo celebra con un articolo.

Era la partita che non doveva fallire. Quella in cui poteva facilmente passare da sconfitto a eroe di Parigi, a eroe di un intero club che sognava l’impresa sul prato di Anfield l’arena dei migliori giocatori d’Europa. E l’ha fatto! Al termine di un incontro molto equilibrato, Donnarumma ha offerto la vittoria alla sua squadra.

Immobile sul primo tiro, perfettamente eseguito da Mohamed Salah, si è disteso perfettamente sulla sinistra e poi sulla destra per respingere rispettivamente i tentativi di Nunez e Jones, prima di essere portato in trionfo, da eroe, dai compagni e dal suo allenatore.

Scrive Le Parisien:

E poiché ci vuole sempre un colpevole per spiegare una partita di calcio, dopo l’andata l’italiano era stato individuato da molti osservatori del Psg… Ma questa sera no.

Le Parisien ricorda tutte le parate della serata.

Gigione Donnarumma superstar. Dopo tante critiche, speso esagerate, arriva la serata del riscatto per Donnarumma. È il grande protagonista dei rigori tra Psg e Liverpool agli ottavi di finale di Champions. Para i rigori di Darwin Nunez e poi quello di Jones. Mentre il Psg li segna tutti e va ai quarti di finale.

Il Psg, dopo aver perso in casa 1-0, espugna Anfield grazie a un gol di Dembélé al 12esimo. Con la difesa del Liverpool incredibilmente aperta e scoperta sullo 0-0. I misteri del football contemporaneo che ormai sembra prescindere dal risultato. Probabilmente tenendo conte delle due partite, il Psg ha mostrato di più, soprattutto all’andata. Anche stasera buona la prestazione di Kvaratskhelia. Ma il protagonista è stato Donnarumma. Che all’andata era stato criticato dalla stampa parigina per il gol subito nel finale.

ilnapolista © riproduzione riservata