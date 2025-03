È lui il protagonista del successo. Il riscatto dopo le critiche dell’andata. Bene (ovviamente) Kvaratskhelia

Donnarumma manda il Liverpool all’inferno: para due rigori e passa il Psg

Gigione Donnarumma superstar. Dopo tante critiche, speso esagerate, arriva la serata del riscatto per Donnarumma. È il grande protagonista dei rigori tra Psg e Liverpool agli ottavi di finale di Champions. Para i rigori di Darwin Nunez e poi quello di Jones. Mentre il Psg li segna tutti e va ai quarti di finale.

Il Psg, dopo aver perso in casa 1-0, espugna Anfield grazie a un gol di Dembélé al 12esimo. Con la difesa del Liverpool incredibilmente aperta e scoperta sullo 0-0. I misteri del football contemporaneo che ormai sembra prescindere dal risultato. Probabilmente tenendo conte delle due partite, il Psg ha mostrato di più, soprattutto all’andata. Anche stasera buona la prestazione di Kvaratskhelia. Ma il protagonista è stato Donnarumma. Che all’andata era stato criticato dalla stampa parigina per il gol subito nel finale.

L’Equipe ancora contro Donnarumma: “è un portiere che non fa la differenza, non ha respinto l’unica palla con cui ha avuto a che fare”

L’Equipe non ci vede più dalla rabbia. Il Psg beffato dal Liverpool, o meglio da un Alisson in formato saracinesca. Tutto il contrario di Donnarumma, insomma. “Tutti questi progressi nel gioco, nel pressing, nella costanza, questa tempesta che ha prosciugato a lungo il Liverpool, questi 27 tiri a 2, questi sforzi magnifici, per tornare allo stesso punto dell’autunno: una squadra che cede sotto il peso della delusione del mondo, piegata dall’incomprensione e dal senso di ingiustizia, dopo una sconfitta (0-1) contro la logica, contro il merito“.

“Il Psg ha perso un ottavo di finale di andata che non avrebbe mai dovuto perdere” è il giudizio definitivo. Adesso i quarti sono più lontani, anche perché il ritorno si giocherà ad Anfield, autentico fortino Reds. “Il Psg è il favorito per l’eliminazione in questa fase della Champions League per la quinta volta in otto stagioni“.

“È abbastanza scoraggiante per i parigini che le ragioni della loro sconfitta siano così strettamente affini alle loro disgrazie europee dell’autunno: attaccanti che non segnano nonostante abbiano avuto innumerevoli occasioni e un portiere (Donnarumma, ndr) che non fa la differenza, dopo aver toccato, ma non respinto, l’unica palla con cui ha avuto a che fare“.

L’Equipe definisce quello del Liverpool di Slot “un successo insolente“. Si parla anche di “una delle più grandi rapine della storia del calcio” e a dirlo è stato l’ex leggenda dei Reds Jamie Carragher.

“Psg maledetto e maldestro, in una serata che ha esplorato tutte le zone grigie dell’analisi e della delusione, tra ciò che è razionale e ciò che lo è meno. Questo attacco divenuto letale ha cessato di esserlo alle 21 di mercoledì sera, perché Joao Neves ha sbagliato il tiro su una fantastica azione di Ousmane Dembélé, perché Khvitcha Kvaratskhelia si è visto annullare il gol per un colpo di tacco in fuorigioco, perché il Var ha intimato al signor Massa di mantenere la calma mentre Ibrahima Konaté aveva dato una gomitata a Bradley Barcola che si dirigeva verso la porta, e perché Dembélé e Barcola si sono scontrati con Alisson, come Kvara“.

ilnapolista © riproduzione riservata