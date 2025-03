Donnarumma è l’incubo degli inglesi: “Prima Wembley, ora Anfield. È uno specialista nello spezzare i cuori inglesi”

Dal Telegraph: “Il Psg ha dimostrato che il calcio non riguarda i fenomeni, ma è costruzione attraverso giovani superstar affamate senza ego”

Donnarumma è l’incubo degli inglesi. Soprattutto del Telegraph che scrive: “prima Wembley, ora Anfield. Gianluigi Donnarumma è uno specialista nello spezzare i cuori in terra inglese“.

Il portiere del Psg e della nazionale italiana aveva già spezzato il cuore agli inglesi in occasione dell’Europeo vinto dall’Italia nel 2020 (2021). Nemmeno ieri sera ha avuto pietà e, praticamente da solo, ha eliminato il Liverpool dalla Champions.

Si pensava che Donnarumma fosse l’anello debole del Psg

“C’era il sospetto che l’italiano sarebbe stato l’anello debole in vista di questa sfida, colpevole sul gol di Harvey Elliott al Parco dei Principi una settimana prima. C’erano persino voci secondo cui avrebbe potuto essere escluso dopo aver subito un recente infortunio alla testa, gli allenatori del Psg erano preoccupati per la sua forma“.

E invece non è andata così. “Poi ha ricostruito il suo ruolo da star di Euro 2020. Alla fine è stato omaggiato dai tifosi ospiti che avevano visto questo doppio confronto iniziare con un dominio a Parigi e concludersi in modo simile, poiché il Psg si è dimostrato superiore con i calci di rigore“. (Qui emerge un po’ di orgoglio inglese, ndr).

Il giudizio definitivo sulla partita è tutto sommato positivo. Anzi, “dopo un pareggio scintillante (è improbabile che ci sia una partita migliore nella competizione di quest’anno), sembrava che fosse in gioco più di un posto nei quarti di finale. Il Psg andrà sicuramente in semifinale da qui, e ci vorrà un po’ di tempo per fermarli, perché hanno dimostrato che il calcio non riguarda i galacticos, ma la costruzione di una squadra di giovani e affamate superstar in erba che si completano a vicenda senza ego“.

