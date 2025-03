Loftus-Cheek out per Napoli-Milan: ieri è stato ricoverato per appendicite acuta, oggi sarà operato

L’inglese sarebbe stato titolare per la prima volta dal 23 novembre, dal primo minuto per contrastare McTominay. Al suo posto giocherà Fofana con Bondo al suo fianco

Nel pomeriggio di oggi Ruben Loftus-Cheek verrà operato per appendicite acuta, diagnosticata ieri in un ospedale a Napoli. Il calciatore del Milan verrà operato di appendicectomia quest’oggi e dovrà riprendersi nei prossimi giorni per poter tornare di nuovo in campo. Di certo non scenderà in campo contro gli azzurri di Conte, il che potrebbe rappresentare un imprevisto poco gradito per Conceiçao (che ieri aveva dichiarato di conoscere a memoria il Napoli e di sapere come affrontarlo ndr). La Gazzetta dello Sport riporta quanto il Milan sia stato in apprensione ieri durante il ricovero del ragazzo.

Loftus-Cheek non ci sarà col Napoli: verrà operato di appendicite

Di seguito quanto scrive Gazzetta a riguardo, nell’edizione online:

“Un clamoroso imprevisto per il Milan verso la partita di stasera a Napoli. Ruben Loftus-Cheek ha avvertito dolori improvvisi, sempre più forti, ed è stato portato alla clinica Mediterranea di Napoli. Gli esami hanno evidenziato un’appendicite acuta, sarà operato nel pomeriggio.

Loftus questa sera sarebbe stato titolare per la prima volta dopo Milan-Juve del 23 novembre. In mezzo un infortunio al bicipite femorale destro. L’inglese ovviamente non sarà in grado di giocare al San Paolo. Al suo posto, molto probabile che entri Youssouf Fofana, in un centrocampo a tre con Bondo e Reijnders. Tatticamente, per il Milan cambia qualcosa soprattutto in ottica difensiva: l’inglese per presenza fisica e centimetri sarebbe stato perfetto per contrastare Scott McTominay”.

