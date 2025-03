Briatore non se ne fa una ragione del disastro Juventus: «Abbiamo comprato solo bidoni»

Su Instagram: «È irriconoscibile questa squadra. L’hanno fatta su misura del Napoli, ma i bravi lì sono De Laurentiis e Conte. Qui abbiamo Motta…»

Reduce dalla debacle interna contro l’Atalanta, la Juventus ha perso anche sul campo della Fiorentina (3-0) confermandosi in crisi profonda. Flavio Briatore, noto tifoso bianconero, ha dato seguito allo sfogo della scorsa settimana pubblicando un nuovo video-messaggio carico di amarezza e critiche nei confronti dei vertici del club.

«Siamo andati a Firenze e 3-0… per la Fiorentina. Non c’è più senso di appartenenza per questi giocatori. In 9-10 mesi, la nuova dirigenza con Giuntoli, Calvo, e così via, hanno distrutto la Vecchia Signora», ha esordito l’imprenditore piemontese tramite il proprio account Instagram.

Lo sfogo di Briatore riguarda anche il mercato: «Hanno comprato dei giocatori che sono dei flop. Su alcuni siti francesi Giuntoli dice che la Champions League è ancora possibile e si va avanti con Motta. Abbiamo comprato dei bidoni: prima Douglas Luiz, poi dall’Atalanta quello dal nome impronunciabile e non mi sforzo nemmeno di dire, abbiamo comprato Nico Gonzalez, abbiamo buttato via dei soldi».

Secondo il 74enne di Verzuolo, i vertici juventini farebbero bene a cambiare rotta il prima possibile. «Non so se la proprietà interverrà, ma non possiamo vedere uno spettacolo del genere, è incomprensibile. Se abbiamo sbagliato sull’allenatore, dobbiamo cambiarlo, se abbiamo sbagliato sul direttore, va cambiato. Non c’è proprio più il senso, lo spirito Juve, non c’è reazione, andiamo a giocare come se fossimo all’oratorio. È irriconoscibile questa squadra. L’hanno fatto su misura del Napoli, ma i bravi lì sono De Laurentiis e Conte. Qui abbiamo Motta…».

«Spero che prima o poi la proprietà si decida, non si può andare avanti così. Non si sa più cosa dire, è una follia», ha concluso Briatore.

