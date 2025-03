Briatore contro la Juve: «Sono andati a Napoli a pescare Giuntoli, avremmo dovuto pescare De Laurentiis»

Lo sfogo del noto imprenditore: «Motta l’unica cosa che ha in comune con Mourinho è la lingua. Il Bologna anche senza Motta sta facendo bene»

Attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, anche Flavio Briatore fa parte dell’ampia schiera di tifosi della Juventus letteralmente inferociti per la deludente stagione condotta dai bianconeri.

«Buongiorno cari juventini, volevo solo parlare con voi un secondo. La Juve mi sembra che sia ad un livello mai visto. Una squadra che con Allegri è finita terza e ha vinto la Coppa Italia e che fa questa dirigenza? Manda via la gente che vince. Via Allegri, via i 3 calciatori internazionali che avevamo. Szczesny è andato al Barcellona e al posto suo è arrivato Di Gregorio… con tutto il rispetto, ma Szczesny è un’altra cosa. Che senso ha? Danilo, che era una bandiera per noi, è stato trattato male. E poi c’è Cuadrado… è stato brutto sentirlo fischiato. Ma cosa avrebbe dovuto fare? È il suo mestiere ed è andato a giocare da un’altra parte. All’Atalanta sono stati bravi ad averlo preso e noi, invece, dei pirla ad averlo mandato via… Ma queste robe qui come fanno a succedere nel calcio?».

Neanche a dirlo, nel mirino di Briatore ci sono un po’ tutti ma in particolare il tecnico e il direttore sportivo: «Sono andati a Napoli a pescare Giuntoli. Anche lì avremmo dovuto pescare De Laurentiis, non Giuntoli. Calvo e Giuntoli hanno buttato via tutto quello che era passato. Ci ritroviamo con giocatori strapagati, salari altissimi, i giovani buoni li abbiam venduti tutti. Motta l’unica cosa che ha in comune con Mourinho è la lingua. Il Bologna anche senza Motta sta facendo bene. Giuntoli e Motta hanno contratti lunghissimi, non andiamo da nessuna parte con questo gruppo qui. I tifosi sono arrabbiati perché non c’è strategia, non c’è padrone. Datevi una mossa tutti quanti e cercate di ritornare a certi livelli. Manderei via tutti».

