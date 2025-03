Marocchi su Thiago Motta e la Juventus: «Succede quando hai un allenatore che ti svuota il cervello e l’anima»

A Sky. Del Piero: «Stai perdendo 3-0 e i cambi sono stati tre difensori. Non c’è stata una reazione. Quando non c’è significa che sei in uno stato basso»

Negli studi di Sky Sport, l’analisi di Alessandro Del Piero e Giancarlo Marocchi sulla prestazione della Juventus che ha perso in casa della Fiorentina.

Leggi anche: Nove mesi di Giuntoli e Thiago Motta hanno distrutto la Juventus

Del Piero: «Non c’è stata reazione da parte della Juventus»

Le parole di Del Piero sulla Juventus:

«Non c’è stata una reazione. Quando non c’è significa che sei in uno stato basso. Questo non rispecchia lo spirito Juve perché alla fine puoi vincere o perdere, però sempre a testa alta. Nessuno in campo, nessuno in panchina o nella dirigenza possano essere sereni e dire “oggi abbiamo fatto di tutto”. Non c’è reazione in panchina, i cambi sono stati tre difensori e stai perdendo 3-0. Ci saranno motivazioni ma è un discorso generale, di ambiente e del fatto che non può mancare una reazione quando sei preso a cazzotti. C’è un monotono. Apro una parentesi: Fiorentina eccezionale. Le squadre hanno dei momenti di difficoltà, la Fiorentina l’ha passato questo momento unendosi con l’allenatore. La Juve sta continuando a prendere gol, 7 gol in due partite».

Marocchi: «Un allenatore che ti svuota il cervello»

Marocchi duro soprattutto con Motta:

«Arrivi a questo quando hai un allenatore che ti svuota il cervello, pare abbia anche il piacere di svuotarti l’anima per passarti il suo pensiero. Poi in questo giochino ci sono imprevisti, questa è una squadra che è svuotata. Tutti gli 11 sono andati in campo sapendo di dover fare un certo tipo di partita solo tattica e strategia. Non è la prima volta. Però non ricordo una sconfitta di questo tipo».

ilnapolista © riproduzione riservata