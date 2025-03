A Monaco c’è un pub che questa estate boicotterà il Mondiale per club della Fifa (Sueddeutsche)

Sfruttano il periodo estivo per insonorizzare il locale e “comunque perché non vogliamo supportare/mostrare una Coppa del Mondo per club Fifa»

Lo “Stadion an der Schleißheimerstraße” è un pub piuttosto interessante. La Sueddeutsche lo descrive come “un pub unico, pieno di cimeli del calcio, è aperto dall’ottobre 2006 e trasmette le partite di calcio su cinque schermi sei giorni alla settimana“. Insomma, l’evoluzione tedesca di un certo livello del bar sport. In questa storia tedesca, c’è di mezzo anche il Mondiale per club Fifa.

Poco prima di Natale però la brutta notizia. “Arriva la posta dall’ufficio amministrativo distrettuale, la fine era imminente“. Era una segnalazione per aver “superato i limiti di rumore consentiti“. Come se il pub avesse ricevuto una segnalazione per disturbo della quiete. Nella lettera si citava la necessita di “limitare i rumori entro le 22:00”. Praticamente “la condanna a morte per un locale dove si guardano le partite di calcio, dove alle 22 iniziano i secondi tempo della Champions League, della Coppa di Germania e le partite internazionali“.

Le ristrutturazioni del pub durante il Mondiale per club

È arrivato pure il Dipartimento per l’ambiente e la protezione del clima a misurare i decibel. “Hanno dimostrato che i valori erano troppo elevati, il rumore del pub attraversava il soffitto e arrivava fino al primo piano del condominio“.

E così i proprietari del pub si sono messi all’opera. Nel pub adesso “non c’è una sola gamba di tavolo, sedia o sgabello nella stanza che non sia dotata di piedini in feltro. Verrà installata una nuova porta d’ingresso e le operazioni chiuderanno a mezzanotte“.

E dopo i lavori la Sueddeutsche ha fatto una sorta di prova in loco:

“Il pubblico del pub ha un’età media abbastanza adulta, 95 per cento uomini, alcune maglie del Bayern di diverse generazioni (Lizarazu, Lewandowski, Müller, Olise), tutti gli altri in abiti civili. Bevanda preferita: Helles (un tipo di birra, ndr), seguita da birra di frumento. Teppisti? Nessuna traccia. Anche chi non c’è mai stato se ne accorge subito: per i fan sfegatati degli ultras, questa zona piacevolmente neutra è decisamente troppo bella. Tuttavia, una partita degli ottavi di finale di Champions League non si svolge senza intoppi“.

Quando ieri sera Kane ha segnato l’1-o non hanno certo giocato al gioco del silenzio. Però, ecco, ha un po’ realizzato quello che tutti si aspettavano: la qualificazione ai quarti del Bayern. Dopo il 2-0 di Davies, “i primi ospiti hanno pagato le consumazioni e il proprietario del bar Holger Britzius si è sintonizzato su Liverpool-Paris: almeno regalava ancora delle emozioni“. Un pub non è mica un tempio buddista, ma questo pub di Monaco non è famoso per gli schiamazzi.

E allora come fare per ridurre al minimo i danni? Facile, ristrutturare durante il Mondiale per club.

“Ci sono ancora molte partite in programma fino a giugno, che sono state pubblicate sulla homepage. In fondo c’è un avviso: «Da lunedì 9 giugno a giovedì 31 luglio. Chiuso – a causa di importanti lavori di ristrutturazione per migliorare l’isolamento acustico, comunque a causa della pausa estiva e perché non vogliamo supportare/mostrare una Coppa del Mondo per club Fifa in questo modo»“.

ilnapolista © riproduzione riservata