Spinazzola più avanti dell’uruguaiano. Non ci sarà alcuna forzatura, meglio essere prudenti. Certamente ci saranno contro l’Inter

Spinazzola e Olivera accelerano. L’emergenza a sinistra potrebbe finire già a Como (Corsport)

Il Corriere dello Sport, con Fabio Mandarini, scrive che l’emergenza a sinistra per Antonio Conte potrebbe finire presto. Addirittura già contro il Como. Per quel match potrebbero essere convocati sia Spinazzola sia Olivera. Non è certo perché prevarrà sempre la prudenza ma è una possibilità.

Scrive il Corriere dello Sport:

Sta per terminare l’emergenza a sinistra, dove c’è il solo Mazzocchi a fare gli straordinari in attesa del rientro di Olivera e Spinazzola. I due tentano il recupero per tornare tra i convocati già per la sfida di domenica in casa del Como, ma tutto dipenderà dalle nuove risposte del campo, dagli aggiornamenti che arriveranno da Castel Volturno in questa settimana. L’obiettivo di Conte, comunque, è averli entrambi non solo a disposizione ma anche pronti per affrontare l’incrocio di inizio marzo al Maradona contro l’Inter. Tra i due, al momento, chi sta più avanti è Spinazzola, il cui infortunio recente è stato meno grave rispetto a quello del collega di corsia.

Spinazzola scalpita e spera di esserci nella trasferta di Como. Le sue condizioni verranno costantemente monitorate dallo staff medico, si procederà come sempre con cautela. Conte spera di poter tornare a fare affidamento su di lui al più presto.

Spinazzola più avanti dell’uruguaiano

Più delicato l’infortunio di Olivera, che ha già saltato le ultime quattro partite: Juventus, Roma, Udinese e Lazio. Il terzino uruguaiano aveva rimediato a fine gennaio una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba sinistra. Il rientro, almeno all’inizio dello stop e del percorso riabilitativo, era previsto proprio per l’appuntamento contro l’Inter, ma le risposte dei giorni scorsi sono state incoraggianti e per questo motivo vederlo nell’elenco dei convocati per il match del Sinigaglia non è utopia. Certo, prevarrà sempre la prudenza, come per Spinazzola, anche perché all’orizzonte c’è l’Inter e, con l’arrivo della primavera, il momento clou della stagione.

ilnapolista © riproduzione riservata