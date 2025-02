Scambio di documenti in corso tra il Napoli e l’Al Ahli per Saint-Maximin: prestito oneroso a 3-4 milioni (Moretto)

Lo scrive il giornalista di Relevo su X: “Si attende a ore l’ultimo ok del Fenerbahce per la chiusura definitiva. Ottimismo”

Secondo quanto riporta Matteo Moretto, sembra tutto fatto tra il Napoli e l’Al Nassr per Allan Saint-Maximin. Arriverà ai piedi del Vesuvio in prestito oneroso a 3-4 milioni di euro fino a giugno. Nessun diritto di riscatto, adesso si aspetta solo l’ultimo ok dal Fenerbahce, ma filtra ottimismo.

Ecco cosa scrive Moretto su X:

“Scambio di documenti in corso tra il Napoli e l’Al Ahli per Allan Saint-Maximin. Affare in prestito oneroso 3-4 milioni di euro fino a giugno senza diritto di riscatto. Si attende a ore l’ultimo ok del Fenerbahce per la chiusura definitiva. Ottimismo“.

Saint-Maximin lascerà il Fenerbahce, vuole il Napoli (Sözcü Spor)

Il quotidiano turco Sozcu Spor annuncia l’addio di Saint-Maximin, in prestito al Fenerbahce dall’Al Ahli. L’ala sinistra si unirà al Napoli in questa finestra di mercato per compensare temporaneamente la cessione di Kvaratskhelia, mentre il Napoli virerà il suo investimento in un altro reparto (molto probabilmente, la difesa ndr). Di seguito quanto si legge sul quotidiano turco:

“Allan Saint-Maximin, aggregato al Fenerbahçe in prestito dall’Al Ahli per 8 milioni di euro a inizio stagione, si prepara a concludere la sua avventura con la squadra gialloblù. La stella francese, che nelle ultime settimane non è stato in gran forma, ha accettato tutte le condizioni con il Napoli. Maximin, che ha incontrato lo staff tecnico durante l’allenamento mattutino e ha ribadito la sua volontà di andarsene, ha chiesto alla dirigenza di agevolare il trasferimento al Napoli.

Le trattative sono state ritardate a causa di un pagamento anticipato effettuato dal Fenerbahçe all’Al Ahli. La dirigenza è positiva riguardo al trasferimento poiché il giocatore non vuole restare nella squadra. Si prevede che il trasferimento verrà autorizzato dopo il rimborso del pagamento”.

ilnapolista © riproduzione riservata