Raul Asencio, difensore del Real Madrid seguito dal Napoli, rischia 5 anni per revenge porn (Rmc Sport)

L’indagine risale al settembre 2023, alcuni giovani del Real hanno avuto rapporti con due giovani donne, una delle quali minorenne. Asencio avrebbe diffuso i video dei rapporti

Rmc fa ordine nello spinoso caso che coinvolge il difensore del Real Madrid Raul Asencio, lo stesso che il Napoli starebbe seguendo per provare a chiudere una trattativa in stile Rafa Marin.

Asencio rischia fino a 5 anni di carcere per pedopornografia

Il ragazzo sarebbe coinvolto in un caso di revenge porn ai danni di una ragazza all’epoca dei fatti minorenne. Il Real e Asencio avevano chiesto l’archiviazione del caso, ma la sua richiesta è stata respinta, secondo quanto riporta El Pais.

L’accusa rivolta a Raul Asencio è accusato di pornografia infantile (anche se la ragazza all’epoca dei fatti aveva 16 anni).

Dopo la respinta dell’archiviazione il giovane difensore resta indagato, insieme ad altri tre giocatori (la maggior parte dei quali non gioca più nel Real).

“L’indagine è iniziata il 18 settembre 2023 – ricorda Rmc – con la denuncia da parte della madre della bambina, minorenne all’epoca dei fatti. Alcuni dei giocatori incriminati hanno avuto rapporti sessuali con due giovani donne, una delle quali minorenne. Sebbene i rapporti sessuali, ai quali Raul Asencio presumibilmente non avrebbe preso parte, fossero consensuali, la loro registrazione a fini radiotelevisivi non lo era. Tuttavia, Raul Asencio avrebbe diffuso questi video senza il permesso delle giovani donne, motivo per cui è stato incriminato nel settembre 2023“.

Oggi Asencio è titolare nel Real Madrid. Ancelotti gli ha affidato un posto al centro della difesa dopo gli innumervoli infortuni che stanno affliggendo i Blancos. Ma il ragazzo rischia fino 5 anni di carcere.

Napoli interessato al giovane difensore, sarebbe un colpo alla Rafa Marin

Il giornalista turco Ekrem Konur, esperto di calciomercato, riporta su X che il Napoli sarebbe tra le squadre interessate a Raul Asencio, giovane difensore del Real Madrid che ha esordito quest’anno con la prima squadra. Anche la Roma è sulle tracce dello spagnolo.

Asencio ha disputato in questa stagione 20 presenze con la maglia del Real, fornendo anche un assist. Classe 2003, il difensore centrale ha un contratto che scade nel 2026. Per gli azzurri potrebbe risultare un colpo “alla Rafa Marin”, anche lui arrivato dai blancos la scorsa estate.

ilnapolista © riproduzione riservata