Napoli interessato a Raul Asencio del Real Madrid, sarebbe un colpo alla Rafa Marin

Il giornalista turco Ekrem Konur, esperto di calciomercato, riporta su X che il Napoli sarebbe tra le squadre interessate a Raul Asencio, giovane difensore del Real Madrid che ha esordito quest’anno con la prima squadra.

Anche la Roma è sulle tracce dello spagnolo.

Real Madrid's Spanish defender Raúl Asencio is attracting interest from AS Roma and Napoli.

Asencio ha disputato in questa stagione 20 presenze con la maglia del Real, fornendo anche un assist. Classe 2003, il difensore centrale ha un contratto che scade nel 2026.

Per gli azzurri potrebbe risultare un colpo “alla Rafa Marin”, anche lui arrivato dai blancos la scorsa estate.

Napoli interessato a Raul Asencio, il difensore è stato lanciato da Davide Ancelotti

Dopo l’infortunio di Militao è infatti entrato Raúl Asencio. “Il difensore centrale ha fatto valere il potenziale de La Fábrica (il settore giovanile del Real, ndr), sempre pronto ad aiutare quando la prima squadra ne ha bisogno”, scrive Marca.

“Insieme ad Asencio, l’altro grande vincitore di sabato è stato Davide. Da tempo il figlio di Ancelotti insiste affinché ci sia un gruppo di giovani pronti a dare una mano in questa situazione di emergenza per la carenza di personale dovuta agli infortuni. Una scommessa che si è scontrata più volte con Ancelotti più favorevole al rispetto delle gerarchie (anche se ciò significa spostare i giocatori dai loro posti abituali) e a non esporre i ragazzi nei momenti delicati (in cui capisce che sono loro giocatori della prima squadra che deve assumersi la responsabilità)“.

