Osimhen, lo United ha mandato un osservatore nel match tra Galatasaray e Rizespor (TalkSport)

Il nigeriano ha segnato una doppietta. Resta da capire, però, quanto potrà spendere lo United. Anche il Psg lo tiene d’occhio, sognano di riformare la coppia con Kvara.

Pare che Victor Osimhen sia un osservato speciale anche del Manchester United per la prossima estate. Il club inglese ha infatti mandato un osservatore per guardarlo da vicino nel match di ieri del Galatasaray contro il Rizespor, dove il nigeriano ha segnato una doppietta.

Lo United ha mandato un osservatore in Turchia per Osimhen

Talksport riporta:

Allo United sono desiderosi di rafforzare il loro attacco, ma prendere Osimhen potrebbe non essere semplice date le richieste salariali del calciatore e la sua aspirazione di giocare la Champions. Anche il Paris Saint-Germain sta tenendo d’occhio Osimhen, con Randal Kolo Muani che quasi certamente lascerà i campioni di Francia quest’estate; Osimhen potrebbe ritrovare a Parigi Kvaratskhelia, con cui ha giocato al Napoli. Resta da vedere quale cifra potrà versare lo United con le regole di profitto e sostenibilità (Psr) della Premier League.

Scrive la Gazzetta che:

la Juventus si è già iscritta alla corsa per il centravanti africano. I bianconeri non corrono da soli (ci sono anche il Psg e le inglesi), ma possono contare sul feeling tra Victor e il dirigente juventino. Se tutto andrà secondo programmi, in estate la Juventus dirà addio a Dusan e darà l’assalto a Osimhen, di gran lunga il preferito tra i possibili eredi del serbo (in lista anche Zirkzee del Manchester United). Questione di spessore, età e conoscenza del calcio italiano. Il nigeriano, sotto contratto con il club azzurro fino al 2026, lascerà la Turchia e rientrerà a Napoli. Osimhen e la società di De Laurentiis hanno già messo per iscritto le cifre dell’addio, fotografate dalla clausola da 75 milioni di euro valida però soltanto per l’estero. Un costo importante, ma non impossibile grazie al sacrificio di Vlahovic.

