Osimhen, lo United pronto ad offrire al Napoli 40 milioni più Hojlund

Calciomercato.com: l’ex Atalanta era stato già un obiettivo azzurro in passato. Ora bisogna capire le intenzioni di Conte e del ds Manna.

Il Manchester United potrebbe cedere Rasmus Hojlund in estate, dato lo scarso rendimento che sta avendo sotto la gestione di Ruben Amorim. Per l’ex Atalanta ci sarebbe l’ipotesi di approdare al Napoli con uno scambio (più soldi) con Victor Osimhen, attualmente in prestito al Galatasaray. Era stata già rifiutata un’offerta simile la scorsa estate.

Lo United pronto ad offrire 40 milioni + Hojlund al Napoli per Osimhen

Scrive Daniele Longo su Calciomercato.com:

Il 5 agosto del 2023 lo United ha prelevato dall’Atalanta Hojlund per 70 milioni di euro più ulteriori 10 milioni di bonus, sottoscrivendo con la squadra inglese un contratto fino al 30 giugno 2028. Una cifra monstre per un attaccante che aveva fatto vedere qualità interessanti anche se non con la continuità necessaria ad alti livelli. Ma non ha convinto Amorim. Attenzione quindi a un’idea di mercato che il Manchester United ha intenzione di trasformare in offerta al Napoli: il cartellino di Hojlund con l’aggiunta di 40 milioni per arrivare a Victor Osimhen. Rasmus era stato un obiettivo azzurro prima di trasferirsi in Premier League. Ora bisogna capire le reali intenzioni del duo Manna-Conte.

Negli ultimi secondi di match contro il Fulham Rasmus Hojlund ha lanciato un urlo al cielo che sembrava esprimere le sue difficoltà al Manchester United. La squadra di Amorim ne è uscita vincitrice, ma il danese ha avuto un altro match difficile, non riuscendo a fare un tiro in porta per la settima volta in 13 partite di Premier. Ha avuto una sola occasione, simile a quella avuta da Isak, che però con il Newcastle è riuscito a sfruttarla. Hojlund, invece, sembra non avere più fiducia e intesa con i suoi compagni di squadra. Dopo 58 minuti di gioco, l’ex Atalanta ha lasciato il posto a Zirkzee. Ha toccato palla 21 volte, il più basso dato di qualunque giocatore sia stato titolare, e completato sei di soli otto passaggi. Questo è il riassunto della sua stagione. Dodici tiri in porta in questa stagione di Premier, come Wan Bissaka, Collins e Mavropanos, tutti difensori.

ilnapolista © riproduzione riservata