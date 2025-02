Napoli e Bayern Monaco su Mitoma, il Brighton rifiutò 90 milioni a gennaio dall’Arabia (Tbr Football)

L’Al Nassr voleva l’esterno giapponese 27enne che però pare non sia disposto a trasferirsi fuori dall’Europa

Secondo quanto riportato dagli inglesi di Tbr Football, il Napoli sarebbe tra le squadre interessate a ingaggiare Mitoma del Brighton nel calciomercato estivo. L’ala giapponese ha collezionato finora 7 gol e 3 assist in 28 presenze.

Napoli e Bayern Monaco su Mitoma, il Brighton rifiutò 90 milioni a gennaio

Kaoru Mitoma ha informato il Brighton che potrebbe lasciare il club in estate per una squadra che giocherà la Champions. L’Al Nassr voleva ingaggiarlo a gennaio, ma lui non è disposto a lasciare l’Europa. Tbr Football informa che Bayern Monaco e Napoli sono i club interessati al 27enne giapponese; gli azzurri stanno cercando ancora il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia. Dall’Arabia avevano offerto 75 milioni di sterline (circa 90 milioni di euro) per averlo, cifra piuttosto elevata per un calciatore che non è al massimo della sua forma al momento.

Scriveva Tuttomercatoweb a ottobre 2024:

Fra gennaio e giugno il Napoli prenderà un calciatore asiatico. Una mossa che potrebbe essere vista come marketing per aprire un nuovo versante fra merchandising e diritti televisivi. Non sarà certamente una meteora, ma un profilo di qualità che possa far crescere ulteriormente la valutazione del club e che sia centrale nel progetto tecnico. Non sarebbe solamente un’operazione tattica, l’idea è quella di avere un giovane che possa essere un uomo copertina per le prossime annate. Un giapponese o un sudcoreano, insomma, ma di altissimo livello. Così i due nomi principali sono Mitoma e Takefusa Kubo. Entrambi costano moltissimo e potrebbero essere avvicinati solo con una (o due) cessioni importanti. Piacerebbe anche Kang In Lee, ma il Paris Saint Germain difficilmente lo cederà. Nel novero c’è anche Ko Itakura, difensore del Borussia Moenchengladbach, più semplice da raggiungere rispetto ai nomi fatti in precedenza.

