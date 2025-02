Napoli, domani il ds Manna in conferenza stampa dalle 11:30

Mercoledì 5 febbraio il direttore sportivo degli azzurri risponderà alle domande sul calciomercato appena concluso.

Domani, mercoledì 5 febbraio, dalle ore 11:30 il ds del Napoli Giovanni Manna terrà una conferenza stampa; si suppone che parlerà del calciomercato degli azzurri, che si è concluso ieri con l’arrivo di Noah Okafor dal Milan in prestito con diritto di riscatto. Lo svizzero sostituirà lo slot lasciato libero da Kvaratskhelia, passato al Psg per 75 milioni.

Napoli, Okafor l’unico esterno che poteva arrivare in prestito last-minute

Le parole di Baiocchini a Sky:

«L’operazione Okafor da definire in tutti gli ultimi spetti. L’affare è legato agli ultimi arrivi nel Milan. Prestito oneroso a 2,5 con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Riscatto molto alto, alla fine era l’unico esterno che poteva trasferirsi in prestito nelle ultime ore di mercato a quelle cifre. Sembrava un altro il mercato del Napoli. Però evidentemente non si è voluto far prendere alla gola dalle proprietarie del cartellino di Garnacho, Adeyemi. La fiorentina per Comuzzo ha tenuto duro. Anche a livello comunicativo. La Fiorentina aveva fatto un pressing iniziale. Ha tenuto il punto e alla fine resta alla Fiorentina. Il mercato delle opportunità mancate per il Napoli ma anche del grande incasso Kvarataskhelia. Si andrà avanti così fino alla fine cercando di vincere lo scudetto e poi magari una grande campagna acquisti in estate».

Momblano su Juventibus ha dichiarato che l’affare Comuzzo tra Napoli e Fiorentina si è arenato per via dell’intervento della Juventus. La notizia di Momblano è stata riproposta su X:

“La Juventus ha chiesto alla Fiorentina un preaccordo per Comuzzo per l’estate, condizione per accettare un prestito con diritto per Fagioli a gennaio. I problemi riscontrati dal Napoli per Comuzzo sono dovuti ad un intervento della Juve“.

ilnapolista © riproduzione riservata