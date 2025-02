Napoli, contro il Como confermato il 3-5-2 ma sarà Politano il quinto a destra (Gazzetta)

Sarà Juan Jesus a restare fuori, con Di Lorenzo che scalerà nei tre di difesa. A sinistra dovrebbe agire Mazzocchi. Spinazzola e Olivera potrebbero essere convocati.

Il Napoli domenica affronterà alle 12:30 il Como in trasferta. Data l’emergenza infortuni, Antonio Conte sembra dover optare nuovamente per il 3-5-2 ma stavolta, rispetto al match contro la Lazio, dovrebbe essere Matteo Politano a fare il quinto di difesa a destra. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Contro il Como il Napoli confermerà il 3-5-2, ma con Politano quinto di difesa

Il quotidiano nell’edizione odierna scrive:

Per la prima col nuovo modulo contro la Lazio il Napoli ha rinunciato per un’ora agli strappi e all’imprevedibilità di Matteo Politano a destra. Un giocatore perfetto da 4-3-3, un esterno offensivo di enorme affidabilità, ma a cui quest’anno è stato chiesto spesso un grande lavoro di sacrificio. Matteo è diventato l’equilibratore, specialmente nella prima parte di stagione. E ora è pronto a sdoppiarsi nuovamente, per il suo Napoli. A Como tornerà titolare a destra, ma a tutta fascia. Sarà Juan Jesus a lasciargli spazio: Di Lorenzo scala nei tre di difesa, con Rrahmani al centro e Buongiorno a sinistra. Intoccabili salvo sorprese (leggere Billing che smania per l’esordio, oppure Gilmour) i tre centrocampisti centrali, a sinistra dovrebbe agire Mazzocchi. Anche se Spinazzola e Olivera sono prossimi al rientro e potrebbero essere convocati per domenica.

Scriveva la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo prima del match contro la Lazio:

Conte ha provato e riprovato in questi giorni, per andare oltre il ko di Neres e proporre comunque un Napoli all’altezza del suo campionato. Col muro davanti a Meret formato da Rrahmani, Buongiorno e Juan Jesus. Con capitan Di Lorenzo riportato largo a tutta fascia. E col trio delle meraviglie in mediana. Politano è un attaccante, dovrebbe sacrificarsi moltissimo, ma avrebbe il piede mancino per illuminare arrivando sul fondo o crossando dalla trequarti alle spalle della difesa. A sinistra, però, non si è mai trovato granché. A maggior ragione da quinto. Ruolo in cui è invece esploso Mazzocchi, arrivando fino alla Nazionale. L’ex Salernitana darebbe più copertura. Ma anche un motore più potente per ribaltare velocemente l’azione.

ilnapolista © riproduzione riservata