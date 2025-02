Politano è un attaccante, dovrebbe sacrificarsi moltissimo e a sinistra non si è mai trovato granché, a maggior ragione da quinto

Mazzocchi da esterno sinistro è arrivato in Nazionale, dà più copertura rispetto a Politano (Gazzetta)

Chi giocherà da esterno sinistro nel 3-5-2 del Napoli di Conte contro la Lazio? Il ballottaggio è tra Mazzocchi e Politano e Mazzocchi sembra essere in vantaggio.

Scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo:

Conte ha provato e riprovato in questi giorni, per andare oltre il ko di Neres e proporre comunque un Napoli all’altezza del suo campionato. Col muro davanti a Meret formato da Rrahmani, Buongiorno e Juan Jesus. Con capitan Di Lorenzo riportato largo a tutta fascia. E col trio delle meraviglie in mediana. L’uno dubbio riguarda l’out di sinistra, con Politano e Mazzocchi al ballottaggio: Politano è un attaccante, dovrebbe sacrificarsi moltissimo, ma avrebbe il piede mancino per illuminare arrivando sul fondo o crossando dalla trequarti alle spalle della difesa. A sinistra, però, non si è mai trovato granché. A maggior ragione da quinto. Ruolo in cui è invece esploso Mazzocchi, arrivando fino alla Nazionale. L’ex Salernitana darebbe più copertura. Ma anche un motore più potente per ribaltare velocemente l’azione.

Lazio-Napoli, Mazzocchi in vantaggio su Politano per la fascia sinistra (Sky)

Francesco Modugno, inviato di Sky Sport a Castel Volturno, conferma le indiscrezioni sulla formazione che Conte, allenatore del Napoli, dovrebbe schierare contro la Lazio dopo l’infortunio di Neres. Viste le assenze sulla fascia sinistra, l’allenatore potrebbe tornare al suo 3-5-2 con Raspadori e Lukaku davanti. Ai lati Di Lorenzo e Politano e dietro si registra il ritorno di Buongiorno. Ballottaggio aperto tra Mazzocchi e Politano

«Considerando che ne avrà per 40 giorni, tra le partite che salterà ci sarà anche quella con l’Inter che potrebbe valere un bel po’ del campionato. Ma c’è la fascia sinistra che si è svuotata per gli infortuni e per il mercato, tutto insieme. Ecco perché Conte a Castel Volturno in campo anche oggi ha fatto un po’ di esperimenti e riflessioni aperte per cambiare sistema di gioco per trovare equilibri differenti e adattarsi ai giocatori che al momento ci sono. Uno di questi è Raspadori che trova maggiore agio a stare in una zona più centrale dell’attacco, ecco perché un 3-5-2, un 5-3-2, molto dipenderà dagli interpreti. Però Raspadori-Lukaku può essere la soluzione per riempire l’area di rigore.

Leggi anche: Sky conferma il 3-5-2 contro la Lazio: a destra Di Lorenzo e a sinistra Politano

Ritorna Buongiorno dopo 8 partite e questo è un rientro importante. Giocherà con Rrahmani e Juan Jesus che potrebbe essere confermato da Conte. Il dubbio a sinistra con una riflessione aperta, Mazzocchi o Politano. Mazzocchi che ci ha giocato spesso in carriera e Politano che lo ha fatto nei primissimi anni a Sassuolo. È un ballottaggio che teniamo aperto, forse con Mazzocchi leggermente avanti, ma aspettiamo la rifinitura di domani»

ilnapolista © riproduzione riservata