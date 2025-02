Lazio-Napoli, tutto confermato: gioca Mazzocchi, Conte rinuncia a Politano

Formazioni ufficiali. Lukaku-Raspadori davanti, Buongiorno ritorna in campo. Per la Lazio Pedro dietro a Castellanos

Lazio e Napoli si sfidano questo pomeriggio allo Stadio Olimpico di Roma (ore 18). Conte dovrà fare di necessità virtù date le assenze di Spinazzola, Olivera e Neres sulla fascia sinistra mentre Baroni ha ritrovato persino Boulaye Dia (che però non partirà dal primo minuto). Nelle ultime 11 gare all’Olimpico il Napoli ha vinto 8 volte, ma è da 4 scontri in campionato che gli azzurri non riescono ad avere la meglio. Anche le ambizioni delle due squadre sono differenti: nonostante l’ottima stagione, la Lazio non sembra poter ambire allo scudetto e vorrà consolidare la sua posizione Champions. Il Napoli vorrà invece continuare a mettere il contiano “fieno in cascina” evitando di distaccarsi troppo dall’Inter (se eventualmente dovessero vincere i nerazzurri a Torino, domani ndr).

Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali

Di seguito le scelte ufficiali di Baroni e Conte:

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

NAPOLI (3-5-2): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, McTominay, Mazzocchi; Lukaku, Raspadori. All. Conte

Lazio vs Napoli in numeri e statistiche

Di seguito alcune pillole statistiche interessanti sull’incontro, riportate da Opta:

“ Il Napoli non ha vinto nessuna delle ultime quattro sfide contro la Lazio in Serie A (1N, 3P) , dopo che aveva trovato il successo in ciascuna delle precedenti quattro; in aggiunta, nelle due più recenti non ha trovato la rete e l’ultima volta che ha disputato tre gare consecutive contro i biancocelesti senza andare a segno nel torneo risale al 1948.

, dopo che aveva trovato il successo in ciascuna delle precedenti quattro; in aggiunta, nelle due più recenti non ha trovato la rete e l’ultima volta che ha disputato tre gare consecutive contro i biancocelesti senza andare a segno nel torneo risale al 1948. La Lazio potrebbe registrare tre vittorie in una stagione contro il Napoli considerando tutte le competizioni per la prima volta dal 1994/95, con Zdenek Zeman in panchina, quando due delle tre arrivarono nei quarti di finale di Coppa Italia.

Il Napoli ha vinto ben otto delle ultime 11 trasferte contro la Lazio in Serie A (1N, 2P): nello stesso periodo (dal 2013/14) nessun’altra formazione ha trovato così tanti successi fuori casa contro i biancocelesti (seguono Inter e Juventus a sei).

