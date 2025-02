Mbappé e Vinicius, a lungo termine, rischiano di danneggiare la loro immagine investendo nei club

Sono i calciatori-investitori più precoci. L’Equipe: in caso di risultati negativi o di crisi, saranno ritenuti i principali responsabili.

Kylian Mbappé e Vinicius Jr hanno rispettivamente acquistato la maggioranza delle quote dei club Caen (Ligue 2 francese) e Ribatejo (Serie B portoghese). Ma perché tutto questo interesse da parte dei giocatori in attività di investire nelle squadre?

Mbappé e Vinicius Jr rischiano di danneggiare la loro immagine con gli investimenti dei club

L’Equipe spiega:

Il direttore del Cnrs (Centro Nazionale per la ricerca scientifica) Luc Arrondel ha dichiarato che ci sono più di un centinaio di giocatori famosi che sono diventati proprietari o azionisti di un club. Possiamo citare Kanté, Ibrahimovic, Ronaldo, Piqué… Ciò che colpisce di Mbappé o Vinicius è la loro precocità. Probabilmente non per realizzarne profitto, ma per sperare di ottenere un ritorno sull’investimento (almeno 100 milioni). Inoltre, tutti evocano il desiderio di restituire agli altri ciò che il calcio ha offerto loro: una possibilità di brillare. Una forma di impegno civico che tuttavia non risparmia né critiche né dubbi ai giocatori che fanno il grande passo.

Inizialmente, beneficeranno di un entusiasmo positivo tra i tifosi del club e di una stampa naturalmente curiosa. Ma a lungo termine, corrono il rischio di danneggiare la loro immagine. Perché in caso di risultati negativi o di crisi, un giocatore sarà ritenuto il principale responsabile per i problemi di gestione e per le persone che ha nominato nella dirigenza. Saranno un bersaglio facile, soprattutto perché conducono una carriera in parallelo.

«Ho incontrato i giocatori, i dipendenti del club. Non ho visto nessuno dimettersi. Non ho visto nessuno accusare il colpo, o qualcuno che si fosse arreso. Questa settimana può essere fondamentale con l’arrivo del nuovo allenatore, sono venuto oggi perché c’è una partita importante questo fine settimana. Una vittoria può innescare un bel po’ di fiducia. Se sono qui, è perché ci credo. Ho viaggiato, ho visto molte tifoserie che si sarebbero già rassegnate prima. Vedervi sempre qui, vedere sempre lo stadio pieno per i giocatori, penso che sia quello di cui hanno bisogno. La situazione è difficile. Ma se rimaniamo uniti e vediamo il positivo, una vittoria può cambiare molte cose. I ragazzi hanno bisogno di sostegno. Sono consapevoli di ciò che devono fare, di ciò che non hanno fatto bene, ma possono scalare montagne da ora».

