Mbappé, il suo Caen è ultimo in classifica: «Credo nella salvezza, per trionfare bisogna vedere il lato positivo»

L’attaccante del Real è azionista di maggioranza del club di Ligue 2: «Capisco la frustrazione dei tifosi. Non ero mai venuto finora a sostenere la squadra».

Kylian Mbappé è stato ieri a Caen per una visita a sorpresa al club di Ligue 2 di cui è azionista di maggioranza. Sono ultimi in classifica al momento. Ha incontrato i calciatori al centro d’allenamento verso ora di pranzo e ha tenuto loro un discorso per assicurare che segue la squadra quotidianamente.

Il Caen di Mbappé è ultimo in classifica: «Credo nella salvezza, per trionfare bisogna vedere il lato positivo»

«Io ci credo, e anche voi dovete crederci», ha assicurato l’attaccante del Real al gruppo.

Si è poi fermato con i giornalisti e i tifosi appostati fuori dal campo, dichiarando:

«Ho incontrato i giocatori, i dipendenti del club. Non ho visto nessuno dimettersi. Non ho visto nessuno accusare il colpo, o qualcuno che si fosse arreso. Questa settimana può essere fondamentale con l’arrivo del nuovo allenatore, sono venuto oggi perché c’è una partita importante questo fine settimana. Una vittoria può innescare un bel po’ di fiducia. Se sono qui, è perché ci credo. Ho viaggiato, ho visto molte tifoserie che si sarebbero già rassegnate prima. Vedervi sempre qui, vedere sempre lo stadio pieno per i giocatori, penso che sia quello di cui hanno bisogno. La situazione è difficile. Ma se rimaniamo uniti e vediamo il positivo, una vittoria può cambiare molte cose. I ragazzi hanno bisogno di sostegno. Sono consapevoli di ciò che devono fare, di ciò che non hanno fatto bene, ma possono scalare montagne da ora».

E sulle critiche che ha ricevuto ha commentato:

«Capisco la frustrazione e l’incomprensione dei tifosi. Non ero mai venuto qui a sostenere la squadra».

