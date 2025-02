Lo striscione dei tifosi del City contro Vinicius proietta l’immagine di un club paranoico e perdente (Guardian)

“Il tifo è significativo perché cattura un momento. Il City non ha mai smesso di sentirsi un club perdente, ed è ridicolo”

Gli inglesi certe cose non te le fanno passare. E quindi dopo Oliver Brown sul Telegraph, anche Barney Ronay sul Guardian azzanna gli improvvidi tifosi del City che si sono arrischiati a sfottere con uno striscione Vinicius, innescando così la reazione del campione del Real Madrid e la successiva fuguraccia dei suddetti tifosi.

“Può essere un esercizio divertente – scrive Ronay – durante le partite del Manchester City immaginare il contenuto del monologo interiore di Pep Guardiola, il flusso di coscienza dentro quel cranio ronzante mentre cammina lungo la sua linea laterale, con le braccia che ruotano, vestito oggi con ampie tuniche Jedi, scarpe da skater e una sciarpa da guru, come un Gandalf indie calvo. La maggior parte delle volte Guardiola sembra preoccuparsi di piccoli dettagli, infuriandosi in modo correttivo su forma, posizionamento e modelli di pressione, borbottando cose come Jack, Jack, NO JACK, NO JACK. SÌ JACK. Chi lo sa? Forse si sta solo chiedendo se avrebbe dovuto indossare la sopraveste trapuntata”.

Tornando allo sfottò dei tifosi: “all’improvviso qualcuno sventola un’enorme striscione pre-partita prendendo in giro l’avversario per un premio individuale di merda tramite l’uso di testi degli Oasis. E prendendo in giro in modo specifico il giocatore più pericoloso del Madrid, che tra qualche minuto sfonderà dritto nella zona di un terzino che Pep sa essere tenuto insieme con colla e spago”.

Secondo il Guardian questa scelta “ci dice molto di questo super-club, confuso e sconcertante. Benvenuti ad Anatomy of a Tifo”. Perché “fa sembrare i campioni d’Inghilterra piccoli, e troppo fissati sulla reazione di qualcun altro al tuo bel momento”.

“Il calcio è sempre stato un posto dove urlare, prendere in giro e schernire la gente. Probabilmente Pep non se ne è nemmeno accorto. Ai giocatori del Madrid, che hanno vinto sei di questi palloni d’oro negli ultimi 12 anni, non sarà importato. A Vinícius ci è voluta un’ora per trovare le giuste angolazioni e iniziare il processo di tortura del terzino destro sostitutivo del City”.

Ma “se il Titanic ci ha insegnato qualcosa, è di stare attenti a non costruire potenti metafore autopropulsive di sventura. Il tifo è significativo solo perché sembra catturare un momento”.

“Non avrebbe importanza se il City fosse attualmente un club felice e funzionante, profumato di buone scelte dall’alto in basso. Ma in un luogo definito, all’improvviso, da sconfitte, cattive decisioni e una vena di rabbia interna intrappolata, diventa una cosa”.

“Il tifo parla anche di un’energia e di una cultura più ampie, di un’istituzione bloccata a combattere guerre aziendali più ampie, che è diventata, nel frattempo, un po’ infelice. Quale immagine di un club campione proietta quello striscione? Paranoico, arrabbiato, ossessionato dalle sciocchezze? Sono cose positive?”.

“Per decenni il City è stato una perdente operaia. Presentarsi, ancora, come outsider, quando hai speso quasi 2 miliardi di sterline negli ultimi 10 anni e hai rimodellato l’ecosistema del calcio inglese, quando sei di proprietà di una monarchia autocratica che usa il club e il calcio inglese come strumento di propaganda; questo richiede un autentico grado di dissonanza cognitiva”.

