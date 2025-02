L’Inter in emergenza esterni: non avrà panchinari di ruolo contro il Napoli (Sportmediaset)

Carlos Augusto è ancora in forte dubbio, Zalewski è out, problemi muscolari anche per Darmian.

L’Inter ha giocato ieri in Coppa Italia con nove titolari in panchina per preservarli dal match contro il Napoli di sabato 1 marzo. Se gli azzurri non potranno optare per Neres e Anguissa infortunati, anche la squadra di Simone Inzaghi è in una sorta di emergenza, soprattutto per quanto riguarda gli esterni panchinari.

L’emergenza esterni dell’Inter: non avrà panchinari di ruolo contro il Napoli

Sportmediaset scrive:

A parte Sommer, l’allenatore nerazzurro manderà in campo contro il Napoli quella che, nonostante una rosa di altissimo livello, è la formazione tipo. Quindi Martinez in porta, Pavard, Acerbi e Bastoni in difesa, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco a centrocampo e la coppia Lautaro-Thuram in avanti. I problemi ci sarebbero in caso di necessità di ricorrere ad alternative ai titolari sulle fasce. Carlos Augusto è ancora in forte dubbio per Napoli, Zalewski è out e Darmian è stato costretto a uscire contro la Lazio [problema muscolare, ndr]. Una situazione non delle migliori nel caso in cui, per qualsiasi motivo, Inzaghi dovesse cambiare gli esterni. In Coppa Italia si è addirittura visto, a partita in corso e a causa degli infortuni, un 4-4-2.

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport.

Come si può migliorare negli scontri diretti?

«Lavorando di più e meglio sui dettagli. Quest’anno il trend negli scontri diretti è inferiore rispetto alla stagione scorsa, è inutile negarlo. Però sono convinto che, tolto il derby d’andata a settembre, nei big match finora abbiamo fatto complessivamente ottime gare».

La sfida scudetto contro il Napoli:

«Una gara molto importante sì, decisiva ancora no. A 12 partite dalla fine mi sembra ancora presto. Di certo sarà una sfida chiave sia per l’Inter sia per il Napoli. La mia sfida con Conte? Non lo vedo tanto un confronto tra allenatori quanto un confronto tra due ottime squadre che stanno facendo un buon percorso. Ma non dimenticherei l’Atalanta e anche il resto delle squadre coinvolte nella lotta Champions, che sono distanti solo 8/9 punti e stanno recuperando terreno dopo gli acquisti del calciomercato invernale».

