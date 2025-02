A Sky: «Non dimenticherei l’Atalanta e anche il resto delle squadre coinvolte nella lotta Champions, che stanno recuperando terreno».

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport dove ha parlato anche dello scontro diretto contro il Napoli del prossimo weekend.

Inzaghi: «Napoli-Inter non è una gara decisiva, non vedo un confronto con Conte ma tra due ottime squadre»

Sulle caratteristiche dei suoi giocatori ha dichiarato:

«Penso che questa Inter umiltà e cattiveria ce l’abbia sempre avute. Sono 3 anni e mezzo che i ragazzi lo stanno dimostrando, cercando di andare sempre oltre i propri limiti e di andare più avanti possibile in ogni competizione. È chiaro che tante volte gli esiti delle partite sono condizionati dagli episodi, nei match più importanti, soprattutto, serve essere perfetti. In quest’ultimo periodo non lo siamo stati sempre, come dimostrato anche dalla sfida contro la Juve».

Come si può migliorare negli scontri diretti?

«Lavorando di più e meglio sui dettagli. Quest’anno il trend negli scontri diretti è inferiore rispetto alla stagione scorsa, è inutile negarlo. Però sono convinto che, tolto il derby d’andata a settembre, nei big match finora abbiamo fatto complessivamente ottime gare».

Manca una settimana alla sfida scudetto contro il Napoli. Inzaghi commenta:

«Una gara molto importante sì, decisiva ancora no. A 12 partite dalla fine mi sembra ancora presto. Di certo sarà una sfida chiave sia per l’Inter sia per il Napoli. La mia sfida con Conte? Non lo vedo tanto un confronto tra allenatori quanto un confronto tra due ottime squadre che stanno facendo un buon percorso. Ma non dimenticherei l’Atalanta e anche il resto delle squadre coinvolte nella lotta Champions, che sono distanti solo 8/9 punti e stanno recuperando terreno dopo gli acquisti del calciomercato invernale».

ilnapolista © riproduzione riservata