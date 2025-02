Napoli-Fiorentina, 28ª giornata, si giocherà domenica 9 marzo alle 15. Venezia-Napoli, 29esima giornata, domenica 16 marzo alle 12.30

Napoli-Inter sabato 1° marzo alle 18

Sono usciti gli orari delle partite ed è ufficiale che Napoli-Inter si giocherà sabato 1° marzo alle ore 18.

Napoli-Fiorentina, 28ª giornata, si giocherà invece domenica 9 marzo alle 15.

Venezia-Napoli, 29esima giornata, si giocherà di domenica 16 marzo alle 12.30

Ecco il comunicato della Lega Serie A (anche su Napoli-Inter)

Comunicate date e orari e programmazione televisiva delle sfide delle prossime tre giornate di Serie A Enilive

La Serie A Enilive entra nel momento cruciale della stagione con tante sfide da non perdere tra lotta Scudetto, Europa e salvezza.

Occhi puntati, il prossimo fine settimana, su Napoli-Inter, che si giocherà sabato 1 marzo alle 18.00, qualche ora dopo Atalanta-Venezia, in calendario alle 15.00, mentre Udinese-Parma chiuderà il programma del sabato alle 20.45. La 27ª giornata, che comincerà venerdì 28 febbraio con Fiorentina-Lecce, proporrà anche un interessantissimo Milan-Lazio, domenica alle 20.45, per capire se e come verrà ridisegnata la lotta per il quarto posto. Alle 12.30, invece, sfida tra Monza e Torino, seguita da Bologna-Cagliari e Genoa-Empoli entrambe alle 15.00 e da Roma-Como alle 18.00. Ultima sfida lunedì con Juventus-Hellas Verona.

Bianconeri protagonisti del big match della giornata successiva: Juventus-Atalanta si gioca domenica alle 20.45 , mentre si comincia venerdì alla stessa ora con Cagliari-Genoa. Sabato Como-Venezia e Parma-Torino si affrontano entrambe alle 15.00 per poi lasciare spazio alle due milanesi con Lecce-Milan alle 18.00 e Inter-Monza in serata. Hellas Verona-Bologna scendono in campo nella gara di pranzo, domenica, poco prima di un’altra sfida interessantissima, Napoli-Fiorentina. Empoli-Roma si gioca alle 18.00, mentre si chiude lunedì con Lazio-Udinese.

Nella 29ª giornata, quella appena prima della sosta per gli impegni delle Nazionali, l’Italia sfiderà la Germania il 20 e il 23 marzo nella doppia gara valevole per i quarti di finale di Nations League, spicca Atalanta-Inter, domenica alle 20.45. Qualche ora prima altra supersfida tra Fiorentina e Juventus, mentre il Napoli gioca alle 12.30 in casa del Venezia. La giornata, però comincia con due sfide salvezza, Genoa-Lecce, venerdì sera, e Monza-Parma, sabato alle 15.00 in contemporanea con Udinese-Hellas Verona. Derby lombardo tra Milan e Como alle 18.00 e Torino-Empoli alle 20.45. Domenica completano il programma due sfide interessantissime: Bologna-Lazio e Roma-Cagliari entrambe alle 15.00

Nei documenti correlati è presente il comunicato ufficiale.

