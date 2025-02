Stava venendo fuori una vittoria sporca. Conte ha saputo tirar fuori nuove idee ma la panchina langue

L’emergenza infortuni dice che questo pareggio con la Lazio è un bicchiere mezzo pieno

Stava venendo fuori una vittoria sporca grazie più ad errori difensivi che meriti degli attaccanti. È arrivato un pari sostanzialmente giusto per quello che si è visto il campo. Bene Raspadori che risponde presente nel suo ruolo ed è decisivo su entrambi i gol, male le fasce che perdono di meccanismi offensivi senza Politano e Neres. McTominay e Anguissa meglio nel secondo tempo insieme a Lobotka.

Nel primo tempo l’inizio è da brividi. Il Napoli soffre sulla sua destra e Nuno Tavares su punizione impegna Meret che al 5° capitola su tiro di Isaksen: Rahamani di testa a metà campa ma il centrocampo era in ritardo e l’ala destra trova il tiro della settimana sotto la traversa. La reazione è rabbiosa, e al 13° su palla recuperata a centrocampo uno-ude Lukaku-Raspadori: Jack trafigge Provedel. A questo punto la gara cala di ritmo e si lotta a centrocampo dove il Napoli fa fatica a proporre le fasce in fase offensiva mentre la Lazio si impantana arrivata nella metà campo azzurra.

Nel secondo tempo l’inizio vede di nuovo un ritmo alto nel primo quarto d’ora. Lukaku di destro trova Provedel attento mentre Isaksen solo davanti a Meret si divora il raddoppio. All’ora di gioco entra Politano ed esce Buongiorno, il Napoli soffre sempre sulle fasce. Proprio da Politano arriva lo spunto che porta al momentaneo vantaggio con l’autogol di Marusic. A quel punto è la panchina a fare la differenza con Dia che segna il pari sul lato sinistro dove Politano si era spostato dopo l’uscita di Mazzocchi.

Prendere il pari a tre minuti dalla fine lascia l’amaro in bocca due settimane dopo quello contro la Roma. Ma l’emergenza infortuni deve far guardare questo pareggio dal bicchiere mezzo pieno contro una buona Lazio. Conte ha saputo tirar fuori nuove idee ma la panchina langue e l’idea Politano per dare una svolta stava riuscendo bene prima del suo passaggioa sinistra. Vedremo Juve-Inter come finirà, poi continua questa lunga battaglia per la testa del campionato. Tra due settimane sarà uno scontro diretto importante in piena Champions League.

