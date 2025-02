Il Liverpool ascolta la propria tifoseria e non aumenta i prezzi dei biglietti per Anfield (Telegraph)

Saranno gli stessi prezzi di dieci anni fa: i bambini entreranno allo stadio con 10 euro, il biglietto più costoso sarà di 54 euro. “Prendano nota gli altri club”, scrive il quotidiano.

Il Liverpool ha deciso di non seguire la massa e di far pagare ai propri tifosi prezzi modici per andare a vedere una partita allo stadio, a seguito di proteste.

Il Liverpool ascolta la propria tifoseria e non aumenta i prezzi dei biglietti per Anfield

Il Telegraph riporta:

A volte è possibile ascoltare i propri tifosi e ottenere i risultati giusti dentro e fuori dal campo. L’annuncio del Liverpool che congelerà i prezzi dei biglietti per il giorno della partita per l’ottava volta in 10 anni è una vittoria per la diplomazia e il buon senso. La decisione segue un periodo di consultazione con i tifosi, tra cui un sondaggio inviato a 500.000 fan lo scorso ottobre che copre un’ampia gamma di problemi di biglietteria e preserva l’attuale struttura dei prezzi di Anfield per la stagione 2025-26. Il Liverpool potrebbe essere campione della Premier League ùe sarà ancora possibile acquistare alcuni biglietti per i bambini a 9 sterline (€10,80), come è stato negli ultimi 10 anni. Il biglietto più economico rimane £39 (€46) e il più costoso è £45 (€54), lo stesso di 15 anni fa. Mentre i club rivali stanno seguendo la tendenza di aumentare il costo per vedere le partite allo stadio, il club di Anfield afferma che i prezzi dell’abbonamento saranno invariati per la campagna 2025-26.

Nove anni fa ci fu uno sciopero di massa ad Anfield per il rincaro dei biglietti, costringendo la dirigenza a fare marcia indietro. Il Liverpool attualmente guadagna circa 80 milioni di sterline (96 milioni di euro) all’anno dalle entrate delle partite, un aumento significativo rispetto al 2010. Ciò è dovuto all’espansione dello stadio che i proprietari hanno pagato con prestiti senza interessi. Non si può ignorare che le ultime richieste di congelamento dei prezzi dei biglietti coincidono con le richieste di dare ai giocatori stellari “quello che vogliono” nei loro nuovi contratti, come se un aspetto del budget di un club potesse essere dissociato da un altro. La decisione del club sottolinea che quando i tifosi sono uniti, le loro proteste non possono essere ignorate.

